6 dias de festa e bandas internacionais? Casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro muda de planos

O planejamento para o casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro segue a todo vapor. E poucos dias após Maíra revelar que a celebração vai durar 3 dias, o casal pode ter voltado atrás!

Conforme o GShow, Maíra usou os stories de seu Instagram para revelar que se depender do noivo, os planos para a festa vão mudar.

“Eu tô apavorada, acho que criei um monstro! O orçamento fica como? Na estratosfera! Acho que vou virar mão de vaca agora, a econômica sou eu que gastava horrores. Vocês tem que entender que não são só seis dias de festa, estamos fechando um hotel luxuosérrimo para colocar todo mundo. São seis dias de infarto!”.

Em sua defesa, Thiago afirmou: “Não é gastar menos que enriquece, é saber gastar bem”.

Seis dias de festa e bandas internacionais

Revelando suas ideias para a celebração, Thiago conta o que espera do casamento: “Não é que eu quero (bandas internacionais), vai ter”.

Inicialmente, Maíra contou aos seguidores que o casamento teria três dias de celebração, com direito a um luau e a presença de diversos DJ famosos que seriam responsáveis por agitar a festa.

“A gente resolveu fazer uma reunião sobre o casamento, então imagine dois workaholics juntos. Aí eu juntei pessoas do escritório dele, os cabeças do meu e a Fátima, que é minha amiga, para a gente ter ideias mirabolantes”, revela Maíra sobre o processo de criação da identidade de seu casamento.

“Serão três dias de casamento, a gente vai fazer dia 25, 26 e 27 imagine o que vai sair dessas ideias. A cerimônia e a grande festa serão no dia 25, e depois vamos emendando um evento no outro, com café da manhã, luau”.

