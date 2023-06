VÍDEO: Andressa Urach diz que o filho Leon ‘está bem cuidado’ pelo pai, mas quer guarda compartilhada

A ex-modelo Andressa Urach compartilhou com seus seguidores uma visita que fez ao filho mais novo, Leon. O menino mora com o pai, Thiago Lopes, que obteve a guarda após a separação conturbada do casal, em fevereiro deste ano. Em publicação no seu canal do YouTube, a ex-miss Bumbum disse que o garotinho tem sido “muito bem cuidado”, mas ressaltou que quer a guarda compartilhada (assista abaixo).

“Como ele está lindo, né? Leonzinho está muito lindo e está sendo muito bem cuidado. Dona Doraci, o Thiago, seu Sinésio, são pessoas incríveis e estão cuidando muito bem dele, graças a Deus. Não posso reclamar, me queixar, pois são pessoas de bem e que prezam muito pela saúde e pelo bom desenvolvimento do Leon”, afirmou.

A ex-miss Bumbum destacou que faz visitas para o filho sempre que consegue. “Eu sempre o visito quando posso e fico triste com essa situação, mas eu sei que ele está sendo bem cuidado e isso é o que importa”, destacou.

Andressa disse que ainda aguarda por um desfecho judicial sobre a guarda do pequeno. “Na Justiça a gente tem que esperar o juiz decidir como vai ficar. Eu espero que a gente tenha pelo menos a guarda compartilhada, mas até lá ficamos assim e é isso”, concluiu.

Andressa Urach com os filhos Arthur e Leon; ao lado o bebê com o pai, Thiago Lopes

Exclusão de conta no OnlyFans

Recentemente, Andressa Urach decidiu encerrar sua conta no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto, e também desistiu de apresentar o concurso Miss Bumbum deste ano. Ela voltou a frequentar cultos em uma igreja evangélica e destacou que o dinheiro “fácil” que ganhava também lhe trazia “dor, culpa e peso”.

“Agora são 3 horas da manhã. Deus tem falado muito comigo, colocado muito temor no meu coração, arrependimento, e eu não poderia deixar de compartilhar com vocês (...) Eu acabei de excluir a minha conta do OnlyFans. Eu tomei essa decisão, pois Deus tem me incomodado com muitas coisas e eu sei que se eu morrer não vou levar nada. Estou recomeçando com Deus”, explicou ela no último dia 24.

Na quinta-feira (25), ela voltou a falar sobre a decisão e disse estar “aliviada” e, mais uma vez, se emocionou (veja abaixo).

“Decidi excluir a minha conta da plataforma OnlyFans e saiu um peso das minhas costas. Eu estava sendo bombardeada por muitos pensamentos, estava me acusando por estar ganhando dinheiro dessa maneira, e agora eu estou livre. Não sei quanto tempo demora da parte deles para excluírem o perfil, mas a minha parte eu já fiz”, afirmou ela.

“Fiquei muito feliz com os comentários na minha postagem de pessoas de Deus, que oram por mim, que nunca desistiram de mim. Muito obrigada. E assim é com Deus, né, ele nunca desiste da gente. Eu olho para a minha vida e vejo o quão misericordioso ele é. Depois de tudo o que eu já passei, eu voltar para as mesmas situações do passado, e cair em pecado, viver uma vida que desagrada a Deus, e ele sempre ali”, continuou a ex-miss Bumbum.

Andressa também voltou a dizer que tem o desejo de continuar a falando de Deus e que não se importa se perder alguns seguidores com essa mudança em seus perfis nas redes sociais.

“Tudo bem se eu perder seguidores nesse meio do caminho, pois vão permanecer aqueles que têm um carinho por mim, quem Deus permitir que fique. E outras pessoas vão vir. Hoje o YouTube é minha maior fonte de renda, então, ter vocês aqui me ajuda”, ressaltou ela.

No dia 25, foi a vez de anunciar sua saída da apresentação do concurso Miss Bumbum. “Estou aqui para comunicar que eu tomei mais uma decisão. Quem em acompanha sabe que este ano eu iria apresentar o concurso Miss Bumbum Brasil, mas devido à minha escolha relacionado à minha fé estou abrindo mão. O Miss Bumbum fez parte da minha vida todos esses anos e serei eternamente grata”, declarou a ex-modelo.

Ela agradeceu aos organizadores do concurso, que ajudou a deixá-la famosa, mas destacou que chegou a hora de se afastar dele. “Existem momentos na nossa vida em que temos que fazer escolhas. Comecei a falar com Deus sobre apresentar o concurso e dentro do meu coração tinha um certo incômodo. As meninas estão de biquíni e não era o momento da minha vida continuar com o concurso”, justificou.

De volta aos cultos

No começo deste mês, Andressa contou que voltou a frequentar cultos em uma igreja, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Emocionada, ela revelou que foi ao local acompanhada pela mãe e pelo padrasto. “Acabei de chegar, renovada, foi uma reunião abençoada. Como é bom, né, ouvir a palavra de Deus. Estou nas nuvens, leve, depois de uma oração maravilhosa”, disse a ex-modelo.

“O nome da igreja é ‘Ponto de Fé e Amor’, que está começando agora. A primeira [unidade] foi em Uruguaiana e agora estão vindo para Porto Alegre. Nossa, mas foi muito bom. Falaram muito sobre a gente não perder a esperança, pois, enquanto a gente tem vida, tem que ter esperança. Nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria, mas Deus é especialista em mudar tudo”, destacou.

Na ocasião, Andressa chorou ao dizer como o culto tocou em seu coração. “Foi exatamente essa palavra sobre esperança que mexeu muito comigo. A gente nunca pode perder a esperança. A gente nunca pode deixar os pensamentos ruins invadirem a nossa mente. É uma luta constante, diária”, disse.

A ex-miss Bumbum ainda trava uma briga judicial com a Universal, sua antiga igreja, onde afirma que foi “abduzida” e sofreu “lavagem cerebral” para fazer doações que chegaram a R$ 2 milhões.

