Vai na Fé: Personagem volta à novela para denunciar Theo; saiba o motivo

Theo (Emílio Dantas) vai sofrer um pouco em Vai na Fé, já que os planos de Jenifer (Bella Campos) começam a fluir a partir do capítulo desta sexta-feira (02). Depois de causar muito, o vilão pode acabar atrás das grades por causa de um segredo do passado.

Tudo começa quando a filha de Sol (Sheron Menezzes) descobre que ela pode ser fruto de um crime do advogado. Com a ajuda de Hugo (MC Cabelinho) , a estudante descobre indícios de que a protagonista da novela pode ter sido estuprada por ele no passado.

Vai na Fé: Jenifer consegue provas de que Theo é um criminoso (Reprodução/Globo)

LEIA TAMBÉM: Chocolate com Pimenta: Ana Francisca é surpreendida ao voltar à fábrica; entenda

A bomba começa a fazer sentido quando Jenifer encontra duas vítimas anteriores, que não ajudaram, mas acaba encontrando outra que aceita denunciar o estuprador à polícia. Na cena, que começa a ir ao ar no capítulo de sexta-feira (02), Hugo também vai se mostrar arrependido de ter atrapalhado a empreitada da amada e decide ajudar a prender o marido de Clara (Regiane Alves).

Quem é a vítima que vai denunciar Theo?

A vítima em questão é Grazi (Lorena Lima), que reaparece em Vai na Fé e vai direto ao bar de Orfeu (Jonathan Haagensen): “Não tá lembrado de mim? Eu estive aqui esses dias. Fiquei com as minhas amigas bem naquela mesa ali”, avisa a personagem.

Para quem não lembra, a personagem acabou ficando embriagada e chegou a ser levada por Theo até um táxi: “É muita gente que entra e sai”, justifica o proprietário do estabelecimento, mas a vítima explica o motivo de voltar ao local.

Theo será denunciado por Grazi, que vai ao bar onde foi enganada pelo vilão de Vai na Fé (Reprodução/Globo)

“Acontece que eu fui drogada naquela noite. Eu resolvi prestar queixa e queria saber se o bar tem câmeras de segurança. Se tem imagens de um cara me levando daqui, dopada”, conta Grazi, que acaba ouvindo que o bar não tem sistema de segurança. Mas, é claro que Orfeu está enganando ela.

Depois disso, Grazi decide procurar outros meios para conseguir as provas que precisa: “Tudo bem. Eu vou rodar os prédios aqui de perto”, avisa ela.

LEIA TAMBÉM: Atriz Susana Vieira passou sua infância fora do Brasil; saiba em qual país