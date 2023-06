Três dias de festa e hotel fechado: Maíra Cardi revela detalhes de Casamento com Thiago Nigro

Com a data de seu casamento se aproximando, a influenciadora e coach Maíra Cardi dividiu com seus seguidores alguns detalhes do que podemos esperar de seu casamento com Thiago Nigro, o Primo Rico.

Conforme publicado pelo Metrópoles, os anúncios envolvendo o casamento foram feitos por Maíra durante um breve bate-papo com seus seguidores no Instagram.

Em alguns vídeos, publicados em seus stories, ela revelou detalhes do evento que promete se grandioso.

“A gente resolveu fazer uma reunião para o casamento. Imagine, dois workaholics juntos, dá nisso. Aí eu juntei pessoas do escritório dele, os cabeças do meu e a Fátima, que é minha amiga, para a gente ter ideias mirabolantes”, revela Maíra sobre o processo de criação da identidade de seu casamento.

“Serão três dias de casamento, a gente vai fazer dia 25, 26 e 27 imagine o que vai sair dessas ideias”.

Caixinha de perguntas

Já na tarde desta quinta-feira (01), Maíra abriu uma nova caixinha de perguntas para seus seguidores e não deixou de responder sobre o casamento.

“Olha, vou falar bem rápido sobre o casamento por aqui. Tem um monte de perguntas sobre isso. Vou casar dia 25, 26 e 27. A cerimônia e a grande festa vão ser no dia 25, mas vão ser três dias de evento, com lual, café da manhã”.

“Nós fechamos um hotel chiquérrimo! E os nossos convidados vão só com o corpo e não precisam de mais nada! Vão ser três dias de bênção!”, revelou a influenciadora.

E se os seguidores esperavam detalhes da festa, eles não se arrependeram.

“Vão ser vários DJs famosos! Vai emendar a festa, já começa o café da manhã e eu não posso contar tudo né, mas vai ser fantástico! A gente tá super empolgado”, finaliza.