‘Sem ninguém’: Ex de Jojo Todynho relembra depressão após fim do casamento

Com o fim do casamento com Jojo Todynho, Lucas Souza teve depressão (Reprodução/@lucassouza_ofl)

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Toddynho, voltou aos holofotes ao comentar que pretende voltar ao exército brasileiro no próximo ano. Mas, antes de assumir o seu posto, o também influenciador digital resolveu dar detalhes sobre como conseguiu deixar a depressão no passado.

O militar optou em falar sobre o assunto nos stories do Instagram e disse que uma das principais decisões foi ficar solteiro: “Para mim estava muito difícil ficar longe dos meus familiares. A minha principal decisão foi estar no Rio de Janeiro e estar sem ninguém. Então, quando você estiver passando por um momento triste procure ficar perto de pessoas que você ama e de que você realmente goste e consiga fazer você tirar o foco da sua tristeza”, disse ele.

Jojo Todynho e Lucas Souza estão separados (Reprodução/@lucassouza_ofl)

O ex-marido de Jojo Todynho disse ainda que procurou ajuda profissional para conseguir lidar com o momento difícil: “Também procurei ajuda profissional. Eu sei que muitas pessoas não têm condições de pagar um terapeuta, um médico e, na época, eu cheguei a tomar medicação para controlar e fiz terapia”.

Além dos remédios e da terapia, Lucas Sousa também contou aos seus seguidores que procurou outras maneiras de melhorar: “Mas, há outras coisas também, como a prática de exercícios físicos, que eu comecei a me dedicar mais às atividades físicas e voltei a tocar um instrumento, que é um violão, que é uma terapia para mim”, disse o influenciador digital.

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, pode ir ao De Férias com o Ex: Celebs (Reprodução/@lucassouza_ofl)

Aos fãs, Lucas afirmou que também ficou mais perto de sua religião para sair da depressão: “Para sair dessa situação eu procurei uma ajuda espiritual e, independente da religião que se tenha, essa ajuda. Como eu sou evangélico, eu procurei me aproximar mais de Deus e da igreja”.

Por fim, o militar, que está cotado para a próxima edição do reality show A Fazenda, da Record TV, e também para o De Férias com o Ex Celebs, da MTV Brasil, lembrou que passou por momentos delicados e relatou aos fãs alguns sintomas: “Não foi um caso de depressão profunda, mas quando eu estava nos últimos meses no exército, os últimos dois meses, eu estava com vários sintomas, como não conseguir levantar da cama, deixar meu dia desorganizado e uma tristeza muito grande”.

