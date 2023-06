“Resultado eu mostro pro Dr’: dispara Jojo Todynho após mostrar desempenho na academia e chama atenção de web

Jojo Todynho surgiu mais uma vez em suas redes sociais, mostrando o resultado de seu comprometimento com uma rotina de exercícios físicos. A cantora, que está há alguns meses na busca por um estilo de vida mais saudável, impressionou seus seguidores com uma foto, publicada na tarde desta quinta-feira (1).

No registro, a cantora do hit ‘Que Tiro foi Esse’ surge de corpo inteiro, mostrando a barriga. “Resultado eu mostro pro ‘Dr’”, legendou a famosa em sua postagem no Instagram.

Após compartilhar o registro, Jojo recebeu diversos elogios de seus seguidores. Além das mensagens de carinho, diversos fãs comentaram sobre ser nítida a mudança física da cantora desde quando iniciou sua jornada de exercícios físicos.

“Cara, já tá muito diferente. Abdômen, braço tá definindo. Quem não enxerga é cego, na moral. Linda, independente de qualquer forma ou jeito”, escreveu uma seguidora de Jojo.

“Virei seguidora e fã desde que você teve a coragem de mudar de vida, coisa que muitas pessoas não têm, inspiração”, registraram na caixinha de comentários.

A famosa não embarcou sozinha em sua jornada de emagrecimento. Uma das seguidores chegou até a comentar que iniciou o processo em conjunto com a cantora. “Eu comecei junto com Jojo, já se foram 9 kg”, escreveu.

Leia mais:

Desabafo nas redes

Embora Jojo Todynho tenha recebido diversas mensagens de apoio e incentivo, a famosa e estudante de Direito também se deparou com as críticas e cobranças por parte de internautas, em relação ao seu desempenho na academia. Recentemente, a cantora desabafou sobre o assunto.

“O povo acha que da noite pro dia tenho que aparecer aqui magérrima. Gente, eu estou malhando por mim, não é pra ninguém não”, iniciou Jojo.

“Não estou fazendo nada pra mostrar pra ninguém. E eu vou no meu tempo, é assim que funciona. Se eu acho que não devo fazer a bariátrica, aceitem minha escolha. Você não tem que achar nada, não tem que falar nada. Bariátrica não é milagre”, continuou.

“Se você sabe da sua capacidade, se você sabe que você consegue antes de tentar algo mais invasivo, vá e faça. Bariátrica não é milagre. Ela salva muitas vidas, mas se eu tenho profissionais e capacidade de correr atrás antes de eu achar que tenho que fazer bariátrica, eu tenho que tomar vergonha na cara e ir fazer. Você tem que correr atrás”, finalizou.