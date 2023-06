Patrícia Poeta ‘ataca de novo’ e mostra o que acontece nos bastidores da Globo

Sem tempo para trocar de roupa, Patrícia Poeta celebra aniversário de colegas com o mesmo look usado no Encontro (Reprodução/@patriciapoeta)

O bom clima tomou conta mais uma vez dos bastidores do Encontro. Depois de aparecer em uma foto durante a famosa reunião de pauta, Patrícia Poeta mostrou que também curte o aniversário de quem trabalha atrás das câmeras.

Nos Stories do seu perfil oficial no Instagram, a contratada da TV Globo surgiu cantando o famoso “parabéns para você” para um grupo de colegas que fez aniversário no mês de maio. Empolgada, a famosa cantou e filmou todos que estavam no local, incluindo Tati Machado, que estava no meio da galera.

Animada, Patrícia Poeta comemora aniversário nos bastidores da Globo (Reprodução/@patriciapoeta)

A festa da firma contou com bolo e alguns comes e bebes e, aparentemente, aconteceu depois que o Encontro com Patrícia Poeta foi ao ar. No vídeo, é possível perceber que a apresentadora do matinal também está usando a mesma roupa que foi ao ar nesta quarta-feira (31).

Além das celebrações dos aniversariantes do mês passado, Patrícia aproveitou para mostrar mais dos bastidores e tirou foto com os convidados, como Sarah Aline e Ricardo Alface, do BBB 23, e o cantor Beto Barbosa, que levou os seus hits ao matinal da TV Globo.

LEIA TAMBÉM: Chocolate com Pimenta: Ana Francisca é surpreendida ao voltar à fábrica; entenda

Patrícia Poeta filma Tati Machado cantando parabéns nos bastidores da Globo (Reprodução/@patriciapoeta)

Quem estava na plateia também pode aproveitar um tempinho ao lado da famosa, que sempre fala bem de quem acorda cedinho para acompanhar o Encontro dos estúdios da Globo, em São Paulo.

Patrícia Poeta mede homem que estava na plateia

Nesta quarta-feira (31), Patrícia Poeta abriu o Encontro abordando os principais assuntos da manhã, como o caso de uma pessoa que ficou presa em um buraco de 40 centímetros de largura. Mas, desta vez, a apresentadora inovou ao usar uma régua para exemplificar a situação.

No Encontro, Patrícia Poeta mede homem que estava na plateia (Reprodução/Globo)

Enquanto dava a notícia, a contratada da TV Globo resolveu medir um homem que estava na plateia. Com uma régua em mãos, Patrícia caminhou até o público que acompanhava o matinal nos estúdios da TV Globo, em São Paulo.

Já nas redes sociais, a cena acabou viralizando. No Twitter, um anônimo comentou o momento: “Do nada, a Patrícia Poeta aparece medindo um cara da plateia para ver se ele caberia dentro do buraco que uma jovem ficou presa”, escreveu ele.

LEIA TAMBÉM: Atriz Susana Vieira passou sua infância fora do Brasil; saiba em qual país