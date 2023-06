No hospital para tratar câncer, Simony solta a voz e canta “Casinha Branca”

Apesar de estar internada em um hospital de São Paulo para mais uma sessão de quimioterapia, tratamento contra câncer que traz uma série de sintomas colaterais, como fraqueza e enjoo, a cantora Simony mostra que não está disposta a entregar os pontos e continua encarando a doença com resiliência e positividade.

Ontem, ela aproveitou a visita do Grupo Saracura, que faz apresentações na linha ‘musicoterapia’ aos doentes do hospital, para soltar a voz e cantar ‘Casinha Branca’ pelos corredores. De pijama, rosto sorridente, ela mostrou que se a doença lhe tirou alguma coisa, certamente não foi a potência da voz e a afinação.

No vídeo postado em seu Instagram, ela escreveu. “Receber elas é sempre um prazer @negravat @musicacom_n @grupo_saracura que projeto lindo que me faz feliz tão bom poder cantar. E eu amo. Parabéns @hcoroficial queremos elas todos os dias”, disse.

“Os fãs também reagiram: “Meu Deussssssss, que vídeo mais lindooo @simonycantora! Emocionada aqui com vc querida! Deus está no controle de tudoooo!!! Vai ficar tudo bem!”, disse uma seguidora. “”Vontade de dar Bis e bis sem parar...Chorando. Só quem passa pelo câncer e tratamento ou doença difícil, sabe!!”

LUTA MENOS DOLOROSA

Ontem, Simony publicou um texto agradecendo ao médico que a acompanha e dizendo que com ele a luta tem se tornado menos dolorosa e mais esperançosa.

Confira o textão compartilhado no Instagram:

“Fé traz uma sensação de tranquilidade e esperança nessa batalha contra o câncer, ajuda a enfrentar as dificuldades do tratamento e acreditar na cura. Mas não é só a fé que faz a diferença. Ter um médico como parte da família, que cuida de você com amor e carinho, também é fundamental. O conforto e a segurança de ter alguém tão próximo cuidando de você durante essa jornada difícil é algo maravilhoso.

Um médico que traz luz para dias tão escuros, que se preocupa e busca o melhor para o paciente é um tesouro precioso. E quando esse médico @drfernandomaluf está ao seu lado, a luta contra o câncer se torna menos dolorosa e mais esperançosa.”