‘Não é fácil’: Sumida das redes, Jojo Todynho revela aos fãs o verdadeiro motivo

Depois de desfilar na São Paulo Fashion Week (SPFW), Jojo Todynho ficou um tempo sumida das redes sociais, mas resolveu explicar para os seus seguidores o verdadeiro motivo. Segundo a famosa, não aconteceu nada demais, ela apenas está com a agenda muito apertada e não conseguiu parar para gravar nada.

“Quero explicar que eu estou sumidinha porque vida de doutora Tody não é fácil, desculpem minhas futuras clientes, grandes gostosas da minha vida”, começou a vencedora do reality show A Fazenda 12.

Com filtro, Jojo Todynho diz aos fãs que está cheia de trabalho e provas da faculdade para fazer (Reprodução/@jojotodynho)

Em seguida, Jojo deu detalhes de sua vida fora da televisão e contou qual é um dos seus principais compromissos longe dos holofotes: “Eu vou aparecer, mas essa semana está muito corrida. Estamos em semana de prova e tem muita coisa para fazer. Essa vida de body beauty, acadêmica e empresária não é fácil. Tô brincando, mas em breve eu volto a aparecer aqui”.

Depois desta explicação, a famosa mostrou o making of de alguns trabalhos e momentos dentro de sua casa, no Rio de Janeiro. Ela também participa de um quadro do Caldeirão e foi gravada por Dani Calabresa nos famosos carrinhos da TV Globo.

Sem dar spoiler, Jojo Todynho diz que volta às redes sociais com novidades (Reprodução/@jojotodynho)

Jojo Todynho continua mostrando os resultados da academia

Aos 26 anos, a cantora e apresentadora segue mostrando que focar na academia é algo que lhe faz bem. Nesta semana, a famosa tirou uma selfie e enfatizou que estava com 20kg a menos do que quando começou sua rotina de exercícios.

“Para dias bons, sorrisos. Para dias ruins, paciência. E para todos os dias, fé!”, disparou a cantora na legenda de uma foto no Instagram, publicada na última terça-feira (30).

Com sessões de treino pesado na academia, Jojo Todynho surge com barriga de fora e dispara: ‘Para todos os dias, fé’ (Reprodução/Instagram @jojotodynho)

No registro, a cantora surgiu com um conjunto despojado, composto por uma camiseta com nó amarrado na cintura, deixando parte da barriga à mostra. Jojo também elegeu uma calça azul para combinar com o lookinho.

Com sua franja, a famosa exibiu os longos cabelos de luzes em selfie fazendo ‘biquinho’ em frente a um espelho de elevador.

