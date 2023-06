Modelo Erika Schneider revela que gosta de ser conquistada: “Não precisa ter medo de mim”

Erika Schneider terminou o relacionamento com Victor Peres no fim de 2022 e desde então, tem aproveitado o tempo sozinha.

Em entrevista à Quem, a modelo revelou que está contente com a nova fase, mas não descarta viver um novo romance.

“Estou solteira! Estou curtindo minha solteirice. São fases na vida. Sempre engato um relacionamento no outro. Estou aproveitando este momento para me conhecer e trabalhar muito. Mas não estou fechada para um novo amor, não. Não tem como mandar no coração. Se acontecer, será bem-vindo, apesar de eu estar curtindo esta fase e não estar procurando namorado”, disse.

Contudo, Erika revela que o fato dela estar solteira não significa que não está beijando algumas bocas.

“Sou pessoa como qualquer outra. Fico, saio, choro quando termino, volto... Não é porque estou solteira que eu beije na boca”.

Modelo revela que homens têm medo de chegar nela

Uma das maiores dificuldades da solteirice da modelo é o medo que os homens têm de puxar conversa, revela Schneider, que admite que prefere ser conquistada do que conquistar.

“Os homens não chegam em mim. Não precisa ter medo de mim. Sou bem tímida em relação à paquera. Admiro as mulheres que chegam, mas fico na minha. Sem contar que dificilmente eu me interesso porque quem não se interessa por mim primeiro. Gosto de ser conquistada”, explica.

