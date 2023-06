Modelo e jornalista Lygia Fazio, que retirou silicone industrial do bumbum, morre aos 40 anos

A modelo e jornalista Lygia Fazio, de 40 anos, morreu na quarta-feira (31), em São Paulo. Ela estava internada há três semanas por causa de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A notícia sobre o falecimento foi confirmado no próprio Instagram dela. “Pessoal, infelizmente nossa guerreira fez a passagem. Agradecemos mais uma vez todo o apoio”, diz a nota.

Três semanas antes da morte, George, irmão de Lygia, atualizou os mais de 940 mil seguidores da modelo sobre o estado de saúde dela: “A Lygia sofreu um AVC e está sob cuidados médicos intensivos. Está consciente e respondendo muito bem aos tratamentos. Assim que ela puder, responderá a todas as mensagens. A família agradece todo o apoio e orações neste momento delicado”, escreveu na ocasião.

No ano passado, Lygia passou mais de 100 dias internada após complicações de um procedimento estético no bumbum. Ela teve que se submeter a várias cirurgias para retirar três quilos de silicone industrial, que acabou se espalhando pelo seu corpo.

Além de modelo e jornalista, ela também era influenciadora digital e já foi eleita musa do Coritiba e da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio. Lygia ainda atuou como assistente de palco do programa “Legendários”, da RecordTV, que foi apresentado por Marcos Mion entre 2010 e 2017. Ela deixou os filhos Davi e Thor.

O velório e cremação de Lygia estão marcados para esta quinta-feira (1º), no Cemitério e Crematório Valle dos Reis, em Taboão da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo.

