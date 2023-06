‘Me assusta’: Patrícia Poeta faz desabafo sobre notícias polêmicas; entenda

Não pense que Patrícia Poeta está acostumada a dar notícias ruins diariamente no Encontro. Nesta quinta-feira (01), a famosa ficou chocada e relatou que há sempre momentos que ela fica abalada com algumas coisas que acontecem no país.

“Tem algumas coisas que me impactam muito. A criança entrou no carro e colocou o pezinho no banco. Com 26 anos no jornalismo, isso é uma coisa que me assusta demais”, afirmou a apresentadora.

O desabafo de Patrícia Poeta aconteceu durante a exibição de um caso envolvendo um motorista de aplicativo e um pai de uma criança autista, que ocorreu na manhã de terça-feira (30). Ao comentar sobre o assunto, a apresentadora do Encontro ficou chocada com o fato do motorista usar um taco de beisebol para atacar.

Segundo Carlos Eduardo, pai da criança, ele estava levando o filho para uma consulta médica de rotina e a briga teria começado quando o pequeno colocou o pé no banco do carro.

“O motorista começou a gritar e xingar o meu filho, dizendo que ele tinha pisado no banco do carro”, contou o morador de Samambaia Norte, em Brasília, ao gravar um vídeo para o programa de Patrícia Poeta.

Porém, a declaração também despertou quem acompanhava o programa. No Twitter, um anônimo questionou se o motorista não foi procurado pela produção: “Ninguém foi atrás de ouvir esse motorista gente? Não justifica a reação, mas o cara perdeu o emprego. Esses motoristas já passam por tanta coisa, que sempre estão em estado de alerta”.

Um segundo disse que o Encontro desta quinta-feira (01) pegou pesado com as notícias levadas por Patrícia Poeta e Manoel Soares: “Em menos de meia hora, o programa mostrou uma mulher pulando de um carro em movimento, a prisão de um assassino, violência doméstica, celular roubado e um motorista ameaçando uma criança. Quem escolhe essas pautas, meu Deus?!”.

Fãs do Encontro dizem que roupa de Patrícia Poeta estava com um alfinete (Reprodução/Globo)

Look de Patrícia Poeta chama atenção de novo

Nesta quinta-feira (01), fãs do Encontro criticaram mais uma vez a roupa usada pela apresentadora. No Twitter, algumas pessoas ficaram indignadas ao notar que um alfinete estava segurando a roupa da famosa.

“Gente, eu sou muito observador. O que é o alfinete prendendo a calça da Patrícia Poeta hoje?”, questionou alguns internautas. Outros pontuaram que não gostaram do cabelo da apresentadora.

