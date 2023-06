JLo e Ben Affleck seguem os passos de Beyoncé e Jay-Z: pagam mansão à vista em Beverly Hills

Quase um ano depois de se casarem em uma cerimônia íntima, Jennifer Lopez, 53, e Ben Affleck, 50, finalmente encontraram a casa dos seus sonhos. No entanto, a nova e luxuosa residência do casal veio com um preço alto.

O site Entertainment Tonight informou que a dupla comprou a casa dos seus sonhos em Beverly Hills por um total de US $ 60 milhões, que seria cerca de 301 milhões de reais. No entanto, parece que o casal fez um bom negócio pela mansão, que originalmente custava US $ 135 milhões, em junho de 2018.

No início de maio, o preço da casa foi recolocado em quase US$ 75 milhões. Então parece que a cantora e o ator conseguiram negociar o valor, ofertando 65 milhões de dólares a vista. E depois de dois anos procurando um lugar para chamar de “sua casa”, eles finalmente o encontraram.

De acordo com a matéria, a mansão de Beverly Hills é um terreno com área de 20 mil metros quadrados, e uma mansão de 4.300 metros quadrados de construção, com aproximadamente 12 quartos e 24 banheiros.

A casa (construída por Gala Asher) também possui uma sala de esportes coberta com quadra de basquete, academia, lounge esportivo e bar próprio.

JLo e Ben Affleck não são o único casal de celebridades que comprou recentemente uma nova casa luxuosa em Los Angeles. Beyoncé e seu marido, Jay-Z, compraram recentemente uma das casas mais caras já vendidas no estado da Califórnia.

O TMZ informou anteriormente que o casal poderoso comprou uma casa em Malibu por US$ 200 milhões, cerca de 1 bilhão de reais, superando o recorde anterior de US$ 177 milhões.

Essas celebridades realmente não reparam em preço na hora de comprar suas mansões.

Leia mais: