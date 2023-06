Festa do Peão de Barretos ‘chuta’ Gusttavo Lima após saber do seu pedido de cachê milionário

Considerado um dos maiores cantores sertanejos do país, Gusttavo Lima não deverá se apresentar neste ano na famosa Festa do Peão de Barretos, que acontece em agosto.

Tudo porque o cantor ‘salgou’ demais na cobrança do cachê e quis cravar a bagatela de R$ 6 milhões pela apresentação no palco principal do evento, um valor até 20 vezes maior do que cobram as outras duplas sertanejas, e mesmo muito superior ao que Gusttavo Lima costuma cobrar, que fica entre R$ 800 mil e R$ 1,2 milhão. O valor cobrado pelo cantor foi divulgado pelo site Movimento Country, que também revelou que o valor corresponderia a 50% da bilheteria do evento, que em 2022 deu R$ 12 milhões.

Por conta do valor muito acima da média, a organização da Festa resolveu que neste ano quem for a Barretos assistirá shows de diversos sertanejos, mas não de Gusttavo Lima, o “embaixador” da música sertaneja.

Perda de Espaço

Segundo o site Movimento Country, Gusttavo Lima está enfrentando a primeira grande crise na sua carreira, com perda de espaço nas rádios e nos agenda de shows cada vez menor. Para o mês de junho, segundo o site, a agenda do cantor não ultrapassa 12 apresentações, menos da metade das apresentações nos anos anteriores.

De acordo com o site, os motivos na queda seria o repertório, já que seu público estaria cansado das “bachatas”, estilo recentemente adotado por Lima que faz sucesso na América Central, seu posicionamento político apoiando o ex-presidente Jair Bolsonaro e também o escândalo dos cachês milionários pago por prefeituras sem licitação, que levou à criação da CPI do Sertanejo.