‘Existe aquele tesão’, revela Otaviano Costa sobre o casamento com Flávia Alessandra

Em entrevista recente o apresentador Otaviano Costa revelou o segredo de seu relacionamento duradouro com a atriz Flávia Alessandra. Para ele, apesar do tempo de relacionamento o sentimento ainda é o mesmo do início do namoro.

Conforme publicado pelo Observatório dos Famosos, Otaviano Costa e Flávia Alessandra são casados desde 2006 e juntos tem uma filha de 12 anos, Olívia. Flávia também é mãe d Giulia, fruto de seu antigo relacionamento com Marcos Paulo, falecido em 2012.

Segundo Otaviano, a vida íntima do casal segue com a mesma energia sexual do início do namoro, fazendo com que a experiência e as trocas da dupla ainda sejam intensas.

“Temos muito calor para viver. Somos namorados até hoje. A gente se curte muito e tem aquele ‘tesão’ de começo de relação”, revela o apresentador.

“Gostamos de nos pegar, de nos beijar, apertar”, explica.

Fórmula mágica

Seguindo com seu relato, Otaviano afirma que apesar de manter a mesma “química” com a companheira há 17 anos, ele ainda não descobriu a “formula mágica” para os relacionamentos duradouros.

“Não existe uma fórmula secreta para dar certo. Se eu soubesse, colocava em um frasco e vendia”, afirma.

No entanto, para garantir que o “fogo fique aceso”, ele revela ter um segredo: “O pulo do gato é não deixar as diferenças destruírem o cotidiano. De verdade, não sei exatamente o que faz a gente manter nossa relação de uma maneira tão fantástica. Aposto no humor e digo para todos que não foi amor à primeira vista, foi bom humor à primeira vista”, completa.

