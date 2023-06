Chocolate com Pimenta: Ana Francisca é surpreendida ao voltar à fábrica; entenda

Depois de perder tudo em Chocolate com Pimenta, Ana Francisca (Mariana Ximenes) vai conseguir voltar a ser dona da fábrica de chocolates de Ventura, mas vai descobrir que Jezebel (Elizabeth Savalla), que ficou por pouco tempo no comando, fez muita besteira e deixou a empresa no vermelho.

A má notícia será dada por Reginaldo (Antonio Grassi). O pai de Celina (Samara Felippo) revela para a protagonista da novela que a megera gastou todo o faturamento em vestidos e jóias e ressalta que também que Olga (Priscila Fantin) e Sebástian (Tarcisio Filho) recebiam uma grande mesada.

Chocolate com Pimenta: Jezebel (Elizabeth Svalla) deixa de ser dona da fábrica e Ana (Mariana Ximenes) coloca a megera na cozinha (João Miguel Júnior/Globo)

Aninha fica preocupada ao saber de tudo que aconteceu durante o período que perdeu o direito de entrar na fábrica de chocolates, mas acaba tomando uma grande decisão para sair da crise: “Eu venderei as joias que o meninão (Ludovico) me deu de presente, eu venderei o carro e trarei minha família para ajudar. Vamos vencer, todos juntos. Vamos vencer”, avisa a protagonista da novela.

LEIA TAMBÉM: ‘Sem ninguém’: Ex de Jojo Todynho relembra depressão após fim do casamento

É claro que nem todos gostam da ideia e Ana Francisca acabará perdendo alguns funcionários ao anunciar que a empresa passa por grandes problemas financeiros. Mas, outros ficam e começam a ajudar na venda de doces. Além disso, Roseli (Rosane Gofman) volta ao cargo de diretora.

A volta triunfal de Ana Francisca

Depois de reconquistar a fábrica em Chocolate com Pimenta, Aninha vai retornar ao local e fica emocionada com os aplausos dos operários, que estão livres das ordens sem sentido de Jezebel.

Chocolate com Pimenta: Ana Francisca (Mariana Ximenes) foi de faxineira para dona da fábrica de chocolates de Ventura (João Miguel Júnior/Globo)

Ao chegar na fábrica, a mãe de Tonico (Guilherme Vieira)será ovacionada pelos operários, chegando a chorar na frente de todos. Ao assumir o seu posto, ela conversa com Roseli, que volta a ser a diretora, e convida Reginaldo para trabalhar lá, já que ele ajudou no tribunal: “Eu sou muito grata a você por ter me defendido no tribunal”, explica a protagonista da novela da Globo.

Sucesso nas tardes da Globo, a novela Chocolate com Pimenta será exibida até o mês de junho. No ar na Edição Especial, a trama de época será substituída por Mulheres de Areia, clássico que volta no dia 26 deste mês.

LEIA TAMBÉM: ‘Eu sou seu’: Após fala machista em Vai na Fé, Theo levará Clara para cama