Brunna Gonçalves revela reação da família ao assumir o relacionamento com Ludmilla

Em casamento fechado, Ludmilla revela que apenas uma famosa pode ficar com sua esposa Imagem: reprodução Instagram @brunnagoncalves

A ex-BBB Brunna Gonçalves relembrou o tempo de solteira e como foi o início do relacionamento com a cantora Ludmilla.

Em entrevista a um podcast focado em relacionamento, Brunna voltou a falar que Lud foi seu primeiro relacionamento com uma mulher, e também disse que antes dela nunca tinha se apaixonado.

“Eu sempre tive relacionamento com homens, né? Mas nada sério. Meus relacionamentos de antes nem eram relacionamentos. Nunca tinha me apaixonado como me apaixonei por ela. Foi por isso que eu vi o que era e pensei: ‘então era realmente isso que faltava para eu ter um relacionamento’. Porque eu nunca entendia porque os outros não davam certo. Nunca passava de um mês. Achava que eu era o problema. Não conseguia entender mesmo”, explicou.

A dançarina comenta que o primeiro beijo entre as duas aconteceu em uma festa ‘fake’, em que Ludmilla armou tudo para convidar Brunna para a sua casa. Segundo ela, as duas namoraram escondidos por dois anos antes de tornar a relação pública.

Sobre a reação dos parentes, a ex-BBB contou que foi apresenta à família de Lud primeiro e que a cantora cobrava, em tom de brincadeira, quando aconteceria a visita contrária.

“Na família da Ludmilla todo mundo já sabia, mas na minha não. Aí a Ludmilla chegou para mim e falou: ‘E aí? Só eu que te assumo. Você não vai me assumir não?’. E minha mãe já sabia... Eu chegava cheia de presente em casa, viajava com Ludmilla, dormia, ficava semanas na casa dela. E aí eu falei: ‘Tudo bem, vou te assumir agora’. Peguei o celular, liguei para a minha mãe e falei: ‘Estou com a sua nora’. Aí ela: ‘Quem? A Ludmilla? Eu já sabia, garota’”.

Brunna diz que foi muito bem acolhida pela família.

“Meu irmão, ama a gente. Meu pai é super fã da gente. Ele guarda capa, jornal, tudo o que a gente aparece, nossas foto juntas, ele que recorta e guarda. Ele tem um caderninho cheio das nossas fotos. Todo mundo aceitou 100%, não tive problema com isso e foi tudo bem natural”.

