Após casamento não monogâmico, Bela Gil revela desejo: “ter vários namorados, viver com liberdade”

Bela Gil voltou a falar nesta semana sobre o seu casamento não monogâmico com João Paulo Demasi. Eles estiveram juntos por 19 anos e tiveram dois filhos: Flor Gil, de 14 anos, e Nino Gil, de 6.

Durante o programa Saia Justa, do GNT, a filha do Gilberto Gil compartilhou com Clara Moneke e Astrid Fontanelle que, apesar de não ter assumido nenhum outro relacionamento após o término com JP, ela segue procurando relações em que não haja exclusividade.

“Hoje, eu enxergo que se tiver um relacionamento, talvez eu queira viver outros com mais liberdade. Ter vários namorados, na verdade. Porque eu acredito que dá para amar e se apaixonar por outras pessoas. E eu vivo assim”, contou Bela Gil durante roda de conversa.

A apresentadora disse ainda que, enquanto ainda estava com JP Demasi, ela viveu 3 relacionamentos duradouros e que isso não tem nada a ver com o término da relação deles.

“Eu vivi três relacionamentos longos e profundos durante esses anos de casamento. Era paixão, era amor. Eu fiquei casada quase 20 anos e durante, um pouco mais da metade do relacionamento, eu me apaixonei e pude viver. Porque ele sabia que eu vivia, ele só não queria ver, saber detalhes. Eu respeitava. E isso deu muito certo. Nosso casamento não terminou por causa de outros relacionamentos. Terminou por outras questões”, revelou ainda Bela Gil durante o programa do GNT.

Quando questionada tentaram entender como fica o ciúmes em relações não monogâmicas, Bela falou sobre o relacionamento saudável que tinha com o pai de seus filhos: “Eu sou uma pessoa que não tenho ciúmes. Já tentei levar para a terapia. Não sei, talvez nasci desprovida dessa coisa da posse. Mas talvez eu nunca tenha chegado num relacionamento que me levasse para esse lugar. Meu relacionamento com JP era saudável. A gente tinha muita segurança”, explicou Bela.

A filha de Gil ainda reafirmou, durante a conversa, que dá para se apaixonar por mais de uma pessoa: “Eu acredito que dá para gente amar e se apaixonar por mais de uma pessoa. Eu super acredito, eu vivi isso”.

