Veja o passo a passo da maquiagem de Georgina Rodríguez, parceira de Cristiano Ronaldo, para agenda em Cannes

Após alguns dias de agenda em Cannes, na França, Georgina Rodríguez retomou suas atividades quando regressou ao seu lar. Contudo, um vídeo da Vogue Espanha foi compartilhado nesta quarta-feira (31) revelando a preparação de maquiagem e look da modelo, antes de marcar presença no festival de cinema finalizado no último sábado (27).

O vídeo da Vogue Espanha, publicado no YouTube, mostra os bastidores da preparação de Georgina Rodríguez até chegar ao resultado. Enquanto a parceira de Cristiano Ronaldo se maquiava, aproveitava alguns momentos para se alimentar de alguns petiscos.

Após terminar a maquiagem, a modelo elegeu um look dourado com muito glamour. Já no vestido, a famosa foi encaminhada ao evento e se destacou no tapete vermelho do Festival de Cannes.

Assista ao vídeo:

Leia mais notícias:

Evento beneficente em Cannes

O festival de cinema não foi o único lugar a receber Georgina Rodríguez. Aproveitando sua passagem na França, a famosa também marcou presença no evento beneficente, o Gala AmfAr, também em Cannes. Sua aparição e registros na ocasião também foi motivo de alvoroço dentre seus quase 50 milhões de seguidores nas redes sociais.

GIFs de Cristiano Ronaldo tomam conta de comentários após Georgina Rodríguez publicar registros (Reprodução/Instagram)

Com outra composição, Georgina Rodríguez desfilou pelo tapete azul e não deixou de compartilhar no Instagram. Munida de acessórios da famosa grife Chopard, a modelo e parceira de Cristiano Ronaldo optou por uma composição “all black”, elegendo um vestido preto decotado com um recorte lateral nas pernas.

Deslumbrante, Georgina recebeu diversos elogios em suas redes sociais. Dentre as mensagens de carinho dos seguidores, diversos internautas alimentaram a seção de comentários com GIFs do jogador e parceiro da modelo.

Alguns dos seus seguidores resgataram GIFs animados de Cristiano Ronaldo fazendo gestos carinhosos em campo.