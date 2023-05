“Traz luz para os dias tão escuros”: Simony fala sobre fé e agradece apoio do médico na luta contra o câncer

De volta ao hospital para mais uma sessão de quimioterapia e imunoterapia, parte de seu tratamento contra o câncer no intestino, a cantora Simony publicou um texto no Instagram falando sobre a fé e também agradecendo ao médico que a acompanha. “A luta se torna menos dolorosa e mais esperançosa”, disse.

Confira o textão compartilhado no Instagram:

“Fé traz uma sensação de tranquilidade e esperança nessa batalha contra o câncer, ajuda a enfrentar as dificuldades do tratamento e acreditar na cura. Mas não é só a fé que faz a diferença. Ter um médico como parte da família, que cuida de você com amor e carinho, também é fundamental. O conforto e a segurança de ter alguém tão próximo cuidando de você durante essa jornada difícil é algo maravilhoso.

Um médico que traz luz para dias tão escuros, que se preocupa e busca o melhor para o paciente é um tesouro precioso. E quando esse médico @drfernandomaluf está ao seu lado, a luta contra o câncer se torna menos dolorosa e mais esperançosa.

Por isso, podemos dizer que a fé e o amor no cuidado médico são duas armas poderosas na luta contra o câncer. Com elas, conseguimos enfrentar os desafios e acreditar na recuperação. Afinal, a esperança e o amor são combustíveis para a alma e nos ajudam a seguir em frente. Deus obrigada por juntar tantas almas lindas pra me ajudar. @draligiaarteaga amo você também“, disse.

LEIA TAMBÉM: ‘Cunhada?’: Fãs vibram com encontro de Amanda, do BBB, e João Vicente de Castro

Simony descobriu o câncer no intestino grosso em agosto do ano passado e após meses de tratamento chegou a ter alta, mas foi encontrado um novo foco da doença no início deste ano e ela teve que retomar o tratamento, que deve se prolongar ainda por mais alguns meses.