Saiba o que os pais de Clara Chía pensam sobre relação dela com Gerard Piqué

Nos últimos dias, Gerard Piqué e Clara Chía compartilharam publicamente demonstrações de afeto. Além de terem sido vistos juntos pelas ruas de Barcelona, o ex-jogador de futebol, compartilhou uma foto carinhosa em seu perfil do Instagram e eles ainda foram flagrados assistindo ao show do Coldplay, em Barcelona.

Gerard Piqué y Clara Chía totalmente acaramelados paseando por las calles de Barcelona. Gerard ha sido amable, aunque nos ha pedido que no les hagamos fotos… pic.twitter.com/3IGRUo6dy2 — Culemanía (@culemanias) May 30, 2023

Embora aparentemente a relação entre o casal esteja melhor do que nunca, agora veio à tona que os pais da jovem catalã consideram que o romance de sua filha “não tem futuro”.

Pais de Clara Chía duvidam de sua relação com Gerard Piqué

Foi o jornalista Pepe del Real, colaborador de El programa de Ana Rosa, quem revelou o que supostamente Lluís Chía e Marga Martí, pais de Clara Chía, pensam sobre o romance entre sua filha e Gerard Piqué. “Há um problema para o casal, pois a família de Clara, embora tenham uma convivência cordial com ele, ainda não vêem com muita clareza (o namoro)”, compartilhou o jornalista no programa.

Del Real explicou que supostamente Lluís e Marga “acreditam que a diferença de idade” é um dos fatores que pesam contra o casal. “(Eles) não confiam totalmente que esse relacionamento tenha futuro”, acrescentou o comunicador.

Além disso, acrescentaram durante o programa que, enquanto Clara visita constantemente a casa dos pais de Piqué, o ex-jogador só foi duas vezes à casa dos sogros.

O jornal espanhol ABC noticiou que supostamente, Piqué “não gosta” de Lluís e Marga. “Eles estão bem cientes das aventuras noturnas (de Gerard) desde muito antes de sua filha atingir a maioridade”, explicou o jornal. “E (eles também) viram como ele tratou sua parceira por 12 anos (Shakira), nada os leva a pensar que (Clara) terá um destino diferente”, acrescentou.

Em seu relatório afirmam que os pais de Clara Chía Martí não gostam da diferença de idade entre eles, já que ela tem 24 anos e Piqué 36. “Eles acham que não é lógico que a filha saia com um homem tão velho e que eles estão em fases muito diferentes da vida”, publicou.

Os pais de Clara Chía estariam fartos de Piqué

Em fevereiro, o El Nacional de Catalunya já havia noticiado que os pais de Clara supostamente queriam Piqué longe de suas vidas. Segundo apurado, Lluís e Marga teriam pedido à filha que não levasse mais o namorado para casa, uma vez que não se sentiam à vontade com tudo o que o rodeava.

“Eles não suportam Gerard por vários motivos. Um deles é o seu comportamento. Eles não gostam de sua personalidade. Sempre com um tom arrogante e envolvido em todo o tipo de polêmicas, tanto a nível profissional como pessoal”.

Leia também: