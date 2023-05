Raul Gil é internado e passa por procedimento cirúrgico em São Paulo

O apresentador Raul Gil, de 85 anos, que atualmente apresenta programa no SBT, teve que ser internado na última segunda-feira no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para se submeter a uma cirurgia de próstata. A informação é do G1.

De acordo com a assessoria do SBT, Gil teve que realizar uma raspagem da próstata em função de uma hiperplasia, que é um aumento do tamanho do órgão, não necessariamente um câncer. Ele já realizou a cirurgia ontem e passa bem, segundo a comunicação.

“O apresentador Raul Gil foi internado no Hospital Albert Einstein na segunda-feira (29) para a realização de uma hiperplasia de próstata, também conhecida como raspagem da próstata. O procedimento foi um sucesso e ele está se recuperando bem, com possibilidade de alta ainda hoje”, afirmou o canal em nota.

LEIA TAMBÉM: Músico de Lana Del Rey chama brasileiros de “lixos humanos” após ser roubado no Rio de Janeiro e web não deixa barato

O filho do apresentador, Raul Gil Junior, disse que a cirurgia correu sem maiores problemas e a equipe médica considerou um sucesso. “Estamos otimistas quanto à sua recuperação. A equipe do Dr Sérgio Filisola do Hospital Albert Einstein foi muito competente e cuidou bem do meu pai durante todo o processo. Estamos confiantes de que, com os cuidados adequados e o tempo de repouso necessário, ele se recuperará rapidamente”.

O apresentador receberia alta ainda nesta quarta-feira.

Em fevereiro, Raul Gil também foi internado, mas na época ele explicou aos seus seguidores que iria apenas fazer alguns exames. “Olá, pessoal, estou passando aqui para tranquilizar a todos que se preocuparam com minha ida ao hospital. Fui apenas realizar alguns exames de rotina. Já estou em casa. Grande abraço a todos”, disse em postagem na época.