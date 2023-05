“O gay lá”: herança do Gugu se torna assunto quente nas redes após mensagens polêmicas dos filhos serem expostas

Gugu Liberato faleceu em 2019, aos 60 anos, após sofrer um acidente doméstico e passar dois dias hospitalizado em uma UTI, nos Estados Unidos.

Desde então, a herança tem sido disputada na justiça, uma vez que a mãe dos seus três filhos, Rose Miriam di Matteo tenta ser reconhecida como união estável do apresentador para ter o direito a parte do patrimônio avaliado em 1 bilhão de reais.

Imagem: reprodução Instagram (@rosemiriamoficial)

Rosa, que é mãe de João Augusto, de 21 anos, e das gêmeas Marina e Sofia, de 19 anos, tem o apoio apenas das meninas na causa, enquanto o primogênito apoia que sua tia, Aparecida Liberato, mencionada no testamento, continue protegendo a fortuna.

Em acesso exclusivo aos bastidores do processo, o portal Veja revelou que as jovens apoiam a mãe com o objetivo de não carregar o rótulo de que foram geradas por “barriga de aluguel”.

Elas também pretendem que isso evite que o chef Thiago Salvático, que também luta na Justiça, tenha chances de ter a relação estável com Gugu reconhecida e acabe recebendo uma parte da herança.

É importante recordar que Salvático recorre da decisão tomada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em dezembro, que julgou a relação dos dois como “clandestina” e apenas “amizade”.

A transcrição de parte do diálogo de uma videoconferência entre os advogados e os filhos de Gugu expõe falas polêmicas que estão gerando reações na Internet.

por deus este é o episódio mais revelador da spin-off succession: gugu edition até agora.. chocada com a astúcia das gêmeas lacração de orlando



obg ⁦@gobackto505⁩ pela dica de leitura https://t.co/SydAz98A0c — tania tumulto (@falameuanjo) May 31, 2023

Marina e João, filhos de Gugu, discordam em uma conversa mediada por “Dra. Angela” e “solicitante”, que é o advogado Carlos Eduardo Farnesi Regina, ambos da equipe jurídica da família Liberato.

Marina: Você acha que a nossa mãe foi uma barriga de aluguel?

João: Mas ela concordou em fazer isso, essa foi a vida que ela quis.

(…)

Marina: Se ela for reconhecida como união estável… Também nenhuma outra pessoa pode entrar no processo pra tentar também tirar o nosso dinheiro. Não tá certo isso?

Solicitante: Mas quem é essa outra pessoa?

Marina: O gay lá (risos)… tentou entrar no processo, cê acha que outra pessoa também não ia tentar?

Solicitante: A gente já cuidou dele.

(...)

Solicitante: …E ninguém ficou sabendo. Se para sua mãe que teve 3 filhos tá superdifícil, você acha que pra alguém que…

Dra. Angela: Que foi namorado…

João: Exato.

Reprodução (Veja)

Em prints de mensagens expostas, João insinua que a “vida que eles tiveram” se resume a serem filhos de Gugu, mas que a mãe, Rose, não companheira do apresentador.

“O papai nunca quis ter um casamento, nunca quis morar junto com ninguém, mas ele queria filhos e ele teve a gente”, expressa João.

Outro trecho do processo demonstra que Marina e Sofia lidaram com a ausência de Rose e que foram cuidadas por outras pessoas.

Reprodução (Veja)

Veja também: Vidente revela como era a relação de Gugu Liberato com sua esposa