‘Nostalgia danada’: Noveleiros opinam sobre a reprise de Mulheres Apaixonadas

A reprise de Mulheres Apaixonadas pode ser considerada um acerto da direção da Globo, pelo menos, neste começo. Desde que voltou à grade de programação da emissora, o sentimento de nostalgia tomou conta das redes sociais e fãs relembram dos personagens criados pelo autor Manoel Carlos.

“Que bom que eu inventei de começar a assistir Mulheres Apaixonadas ,que cristalzinho. Melhor de tudo editada do Vale a Pena Ver de Novo”, escreveu uma anônima, no Twitter.

A Helena assim pelos cantos toda vez que ouve o pessoal falando sobre o doutor César #MulheresApaixonadas



pic.twitter.com/pE9i3u3Yha — Fleetwood Marli (@marlisonmrs) May 31, 2023

Uma outra pessoa disse que a trilha sonora da novela da Globo é muito boa e consegue desbloquear “várias memórias”. Além disso, ela destacou que a história traz temas atuais, como o etarismo, que “está estampado” na trama: “Que nervoso ver a Dóris agir assim com os avós! em Mulheres Apaixonadas”.

Outro ator que chamou a atenção do público com o retorno da produção foi Dan Stulbach, que vive Marcos, um machista na novela da tarde. Um internauta disse que o famoso ganhou um personagem mais leve em Senhora do Destino, exibida no canal fechado Viva: “O Dan ganhou um papel mais tranquilo depois deste personagem pesado”, escreveu ele.

Não consigo rever #MulheresApaixonadas a tarde, então estou revendo agora a noite. Eu tinha esquecido o quanto a personagem da Susana Vieira era maravilhosa. Falar que essa mulher não atua bem é um crime. Pode ser o que for, mas toda personagem que ela faz é magnética. — Paulo Dias (@eupaulodias) May 31, 2023

Ainda repercutindo nas redes sociais, a reprise de Mulheres Apaixonadas também ficou marcada pelo retorno de Lavínia Vlasak. Uma fã da atriz escreveu que iria aproveitar para matar as saudades que sente da famosa.

Aí que nostalgia danada,acabei de ver os dois episódios de #MulheresApaixonadas , é uma novela tão comfort que me lembra de uma época maravilhosa ☺️ — #scream6 (@igorlabcn) May 31, 2023

A volta da novela também marca o retorno das Helenas de Manoel Carlos. Na trama, a personagem icônica é vivida pela atriz Christiane Torloni, que vive na Zona Sul do Rio de Janeiro e está em um casamento de 15 anos, que já não tem grandes emoções com Téo (Tony Ramos).

Porém, tudo muda quando ela reencontra César (José Mayer), um amor do passado que reforça seus questionamentos sobre a vida conjugal. Segundo a Globo, o clássico, exibido em 2003, é uma homenagem aos 90 anos de vida do autor, que ficou marcado por repetir o nome em outras produções. Vale lembrar que esta foi a sexta vez que Helena protagoniza uma novela escrita por ele.

