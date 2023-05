Não vai acontecer: Patrícia Poeta não vai mudar de emissora; entenda o boato

Patrícia Poeta não vai deixar a TV Globo e nem o Encontro, pelo menos pelos próximos quatro anos, período que rege o novo contrato da apresentadora, que segue sendo um dos principais nomes das manhãs, mesmo com polêmicas envolvendo o seu nome e alguns ataques de haters nas redes sociais.

Diferente daquilo que está sendo divulgado, a Record TV não estaria em negociação com a jornalista, que teria sido sondada para apresentar o Domingo Espetacular, no lugar da atriz Carolina Ferraz, que segue contratada pela emissora de Edir Macedo, mas deixará a revista eletrônica assim que seu contrato chegar ao fim.

Fotos de Patrícia Poeta movimentam as redes sociais (Reprodução/@patriciapoeta)

“Esclarecemos e desmentimos o colunista Matheus Baldi, do Melhor da Tarde, da Band. A Record TV não fez nenhuma proposta ou contato com a apresentadora Patrícia Poeta nas últimas semanas”, informou uma nota publicada pelo site Área Vip.

Os boatos sobre o novo rumo profissional de Patrícia Poeta surgiram na última terça-feira (30), mas nada foi confirmado e a famosa deve continuar como titular do Encontro, que segue marcando 8 pontos de audiência.

Com contrato renovado, Patrícia Poeta segue no comando do Encontro (Reprodução/@patriciapoeta)

Segundo o colunista do programa apresentado por Catia Fonseca, a apresentadora do Encontro teria recebido um convite cheio de mimos e um salário milionário: “Já cientes do momento que ela vive dentro do canal com todas essas repercussões em cima de fatos quanto quando polêmicos, , emissora fez um convite pelo que eu soube, inclusive na alta cúpula do canal, da direção de jornalismo da emissora para que Patrícia Poeta assuma um programa na emissora. Mais do que assumir, ela teria algumas regalias”, disse Matheus Baldi.

O colunista também disse que Patrícia Poeta ganharia um salário maior do que o oferecido pela Globo: “Esse convite teria vindo com o benefício dela ganhar mais, perguntaram quanto ela quer e quanto ela acha que merecia ganhar para aceitar esse convite para comandar um programa na emissora. Querem ela no Domingo Espetacular, eles gostariam que ela assumisse essa atração”.

