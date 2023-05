Músico de Lana Del Rey chama brasileiros de “lixos humanos” após ser roubado no Rio de Janeiro e web não deixa barato Músico de Lana Del Rey chama brasileiros de “lixos humanos” após ser roubado no Rio de Janeiro e web não deixa barato

Will Whitney, membro da equipe de Lana Del Rey que está no Brasil realizando shows, utilizou seu Instagram para mostrar sua indignação após ser roubado no Rio de Janeiro, local onde a cantora se apresentou no último final de semana.

Em publicação, apagada logo em seguida, Will xingou os brasileiros e disse que não vê a hora de deixar o país.

“Acabei de ter o meu iPhone roubado da minha mão por um pedaço de merda numa moto. Foda-se este país inteiro. Eles não merecem música ao vivo. Mal posso esperar para ir para casa”.

Ele também utilizou as hashtags “FuckBrasil” (Foda-se o Brasil)” e “GarbageHumans” (Lixos humanos).

O baterista da Lana Del Rey revelou no Instagram que foi assaltado no Rio de Janeiro.



"Acabei de ter meu iPhone roubado da minha mão por um m*rda numa moto. F*da-se esse país inteiro. Eles não merecem música ao vivo. Mal posso esperar pra ir pra casa" pic.twitter.com/j4k52Ci0us — Tracklist (@tracklist) May 31, 2023

Brasileiros não gostaram do comentário

O público brasileiro, que espera por mais uma apresentação da artista no próximo final de semana, em São Paulo, não gostou da forma como o músico tratou o país, apontando a xenofobia na fala dele.

“O baterista da Lana Del Rey espumando no Instagram por causa de um roubo. Tudo bem, infelizmente acontece. Agora dizer que o brasileiro não merece música por isso e englobar todos nós a meros assaltantes me soa um tanto xenofóbico. Pra não dizer mais...”, escreveu uma usuária.

O baterista da Lana Del Rey espumando no Instagram por causa de um roubo. Tudo bem, infelizmente acontece. Agora dizer que o brasileiro não merece música por isso e englobar todos nós a meros assaltantes me soa um tanto xenofobico. Pra não dizer mais... — 𝑻𝒉𝒂𝒊𝒔 𝑩𝒆𝒉𝒔| LUZ VERMELHA NA AMAZON (@ThaisBehs) May 31, 2023

Outra pessoa cobrou um posicionamento da artista.

Lana Del Rey vai falar nada desse baterista preconceituoso de merda não?! — gugawn (@cavernadogugao) May 31, 2023

Após o ocorrido, o perfil do Instagram de Will Whitney exibe a frase que está indisponível.

Músico de Lana Del Rey chama brasileiros de “lixos humanos” após ser roubado no Rio de Janeiro e web não deixa barato Imagem: reprodução Instagram

Após show no MITA RJ, Lana del Rey é flagrada em igreja recebendo oração e rende altos memes

Depois de ser registrada com sua equipe em uma praia do Rio de Janeiro e brilhar em mais uma apresentação no festival MITA, que também acontecerá no estado de São Paulo, a cantora Lana del Rey foi clicada recebendo a oração de um padre em uma igreja, momento este que repercutiu entre os internautas.

E como o brasileiro não perde uma boa oportunidade de fazer memes, o clique da artista no espaço religioso viralizou e recebeu diversos comentários e interações nas redes, e é pensando nisso que queremos convidá-la a ver a continuação algumas das mensagens deixadas em uma das publicações do Twitter.

o Brasil n faz o menor sentido pqp — david (@vanglockkk) May 29, 2023

