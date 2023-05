‘Mar de aleatoriedade’: Ana Maria Braga prova vestido comestível no Mais Você e web reage

Ana Maria Braga segue trazendo risadas para a casa dos brasileiros e brasileiras que a acompanham no Mais Você. Na manhã desta quarta-feira, 31 de maio, a apresentadora vivenciou mais uma situação inusitada durante o matinal - na realidade, foi mais de uma.

No começo do programa, ao mostrar uma abóbora de 26 quilos e 96 centímetros de comprimento, a apresentadora e Louro Mané já geraram memes pelo comentário de Louro: “Esse povo tá usando aquele comprimidinho azul que adulto usa? primeiro a mandioca, agora olha o tamanho da moranga”, brincou o parceiro de Ana.

E, logo depois, a apresentadora falou sobre a nova tendência dos Estados Unidos chamada ‘sugar fashion’, que traduzido ficaria como ‘moda de açúcar’ e, para mostrar o que seria, convidou a repórter Juliane Massaoka que foi vestida com a peça comestível, feita pela confeiteira convidada do matinal de hoje.

Além de ficar surpresa com a beleza do vestido, que também é um bolo, Ana Maria não se aguentou e quis provar um pedaço. “E se eu quiser comer um pedaço do vestido dela? Cade a faca. Corta aqui, é isso? Gente, do céu. É bolo, mesmo. Olha isso aqui. Eu vou experimentar, porque não tem como”, disse a apresentadora, empolgada por poder experimentar um pedaço do vestido.

E, para surpresa dela, ao cortar um pedaço, o vestido tinha até recheio de chocolate! “O bolo é bom, viu. Ele é fofinho. Olha, tem chocolate”, comentou ela, antes de dar um pedaço para Massoaka, que estava vestida com o bolo.

Chocada que a Juju está vestida em um bolo comestível 🍰🎂

Já pensando aqui em noivas entrando em suas festas de casamento vestidas no próprio bolo.

Festa de 15 anos

Maravilhosa

Parabéns pelo trabalho

Confeitaria indo para outros patamares #MaisVoce pic.twitter.com/NwrEyKCwJb — vanessa🌹 (@EricaWanessa) May 31, 2023

Claro que este look inusitado viralizaria nas redes sociais, não é mesmo? “Meu Deus Ana Maria. Seu programa é um mar de aleatoriedade incrível é vestido de bolo, e girimum gigante hahahah eu amo tinha esquecido como é bom vê”, tuitou uma espectadora.

Morro que meteram a Juju PRESA dentro de um bolo no #MaisVocê. Anamaria edição especial. — Eu não tiro o chapéu para... (@bulhoxs) May 31, 2023

“Ana Maria Braga mostra vestidos de noiva feito de bolo, no final da festa todo mundo come o vestido da noiva Você deixaria sua noiva comestível?”, comentou outro.

Ana Maria Braga mostra vestidos de noiva feito de bolo, no final da festa todo mundo come o vestido da noiva 👰‍♀️

Você deixaria sua noiva comestível?#MaisVoce pic.twitter.com/KE53q0OLsl — LeoMorenno (@SigaLeonnardo) May 31, 2023

E teve até quem ficou preocupado com possíveis abelhas ao lado do bolo: “Na boa, é lindo, mas pra que isso ?? Se der vontade de ir ao banheiro ou tiver num lugar com uma colmeia”, tuitou outra espectadora.

As pessoas não fazem ideia da seretonina que é pra mim assistir a Ana Maria Braga. Quero muito conhecer ela algum dia 😬 — Tchel #savewarriornun (@martchelab) May 31, 2023

