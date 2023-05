Lembra da ‘Menina do Bambu’, do programa Silvio Santos? Após 40 anos, ela pede desculpas pela piada

Há 40 anos, a catarinense Daiza Lazarte Barros, então com apenas 8 anos de idade, fez uma piada obscena no programa Domingo no Parque, com Silvio Santos, que acabou marcando sua história e virou uma espécie de ‘meme eterno’.

O ano era 1985 e Daiza estava no auditório do programa com as demais crianças de sua escola, quando contou a malfadada piada para Silvio. “Qual a diferença entre o poste, o bambu e a mulher?”, perguntou, e imediatamente respondeu: “O poste dá a luz em cima. A mulher dá à luz embaixo”. O apresentador indagou: “E o bambu?”. E Daiza, sem o menor constrangimento ou senso do que estava fazendo em um programa de auditório ao vivo, emendou: “Enfia no teu c*”.

Relembre:

Procurada pela produção do SBT, Daiza concordou em participar do especial de 60 anos do Programa Silvio Santos e, pela primeira vez, pedir desculpas ao apresentador pela brincadeira de mau gosto.

A catarinense, que atualmente tem 47 anos e é formada em jornalismo, atua como missionária religiosa e é casada com o ex-pugilista Lino Barros. Eles têm uma filha.

Durante as gravações do especial, ela contou à apresentadora Patrícia Abravanel a brincadeira lhe rendeu uma grande bronca de sua mãe e da professora, responsável por organizar o passeio da escola ao programa do SBT. Daiza explicou para a filha do Sílvio Santos que era apenas uma criança e vivia repetindo o que escutava os outros falarem.

Mas, segundo ela, e hora de dar um fim nisso tudo. “Agora quero zerar isso”, afirmando que concordou em participar do programa para poder, enfim, pedir desculpas ao apresentador.