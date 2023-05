Lady Di: confira as vezes em que Meghan Markle se comparou à princesa Diana

Meghan Markle e o príncipe Harry estão sempre envolvidos em polêmicas com a família real, desde que deixaram suas funções reais e se mudaram para Montecito, na Califórnia, em 2020.

Esta foto estuvo causando controversia, ya que los usuarios se dieron cuenta de que, Meghan Markle, usó un vestuario muy similar al de Lady Di y que esto, seguramente no sería coincidencia. Las polémicas siguen en el castillo pic.twitter.com/AeVUEBF55g — juli🔮 (@cronopiatw) September 11, 2022

As coisas pioraram entre os membros da realeza após o lançamento do documentário da Netflix Meghan & Harry e do livro de memórias do duque, Spare. Já que eles expuseram diversas questões e intrigas que têm com a família real, a ponto de comparar a sua história, principalmente a de Meghan, com o que viveu Lady Di quando era esposa do rei Charles III.

Muitas vezes, a imagem de Markle foi duramente criticada, por apontarem ela como o motivo príncipal de Harry ter deixado “de lado” a sua família.

As comparações entre Meghan Markle e Lady Di

Perseguição de carro em Nova Iorque

▶️ INCIDENTE REAL | 👑



🚗 El príncipe Harry y Meghan Markle denuncian "una persecución en auto casi catastrófica" por paparazzi en Nueva York.



💥 Duró "más de 2 horas" y provocó "múltiples colisiones" con otros conductores, peatones y 2 policías.pic.twitter.com/cfraul2aqe — DELPY 📱🎬 (@delpynews) May 17, 2023

Um dos últimos escândalos vividos pelo casal foi a perseguição que sofreram de paparazzis após deixarem uma cerimônia de premiação em Nova Iorque. O porta-voz dos Sussex garantiu que Meghan e Harry sentiram que a história que causou a morte de Lady Di, em 1997, estava se repetindo. Já que Diana morreu em um acidente de carro, após ser perseguida por fotógrafos, em Paris.

Pressão da mídia

Ninguém nega que a protagonista da série ‘Suits’ tenha sofrido assédio midiático desde seu romance com Harry, mas os fãs da monarquia não gostam quando ela compare com o assédio que viveu Lady Di em vida.

Quebra os moldes reais

Coube a Diana deixar para trás a diplomacia da realeza para se aproximar do povo britânico, o que foi duramente rejeitado pela monarquia. Ela era natural, solidária, conseguindo ser a princesa mais próxima das pessoas. Meghan tentou fazer o mesmo, embora seu efeito tenha sido o oposto, pelo menos por enquanto.

