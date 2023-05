“Já pedi perdão a Deus”: Susana Vieira diz que desejou morte do primeiro marido por falta de sexo

A atriz Susana Vieira, 80 anos, disse em entrevista do podcast Pod People que seu primeiro marido, com quem viveu 16 anos, roncava e não a procurava para transar e por isso ela chegou a desejar que ele morresse. “Já pedi perdão a Deus [por isso]”, conta.

A atriz explicou que casou muito nova e por isso a frustração. “Eu vivi isso por 16 anos. Eu me casei... Você não sabe o que é ter 17, 18 anos, casar com um homem, virgem, e esse homem deitar e dormir, e não transar com você e ainda roncar. Eu desejei a morte dele várias vezes”, disse.

A atriz disse durante a entrevista que casou virgem porque o pão ameaçava de morte qualquer um que fizesse sexo com ela antes do casamento. O pai dela era general do Exército e seu primeiro marido tinha muito medo dele, por isso nunca tiveram intimidade antes do casamento.

NOITE DE NÚPCIAS

Susana disse que sua noite de núpcias foi traumática e ela nunca esqueceu disso. Curiosamente ela usou a terceira pessoa para narrar esse episódio de sua vida. “A Susana teve uma iniciação sexual muito ruim, com uma pessoa muito fria”, disse.

Após todos esses anos, embora tenha feito as pazes com o criador pelo desejo de morte de seu ex-marido, Susana Vieira disse que sua história de casamento foi muito chocante e mandou um recado para as mulheres em geral: “”a gente não pode mais se deixar levar por amor de homem.”