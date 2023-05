‘Eu sou seu’: Após fala machista em Vai na Fé, Theo levará Clara para cama

Em Vai na Fé, Theo (Emílio Dantas) e Clara (Regiane Alves) já não transam há algum tempo, mas isso pode mudar no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira (01), quando a mãe de Rafa (Caio Manhente) vai revelar ao marido que já beijou outra mulher.

Sem nenhuma intenção, Clara assume para o vilão da novela da Globo que já beijou Helena (Priscila Sztejnman) e conseguirá deixá-lo excitado com a informação. Na cena, ela conta que já saiu com a personal e o crápula volta a soltar suas frases indesejáveis: “Eu achava que aquela personal mal-educada nem ligasse pra sexo! Que safadinha! Aliás, as duas!”, afirma Theo.

Vai na Fé: Clara (Regiane Alves) revela que beijou uma mulher e deixa Theo (Emílio Dantas) com tesão (Manoella Mello/Globo)

O pai de Rafa ainda continua elogiando a esposa dizendo que ela sempre consegue surpreendê-lo: “Agora, tô com a imagem de você e a Helena na cabeça”, avisa Theo, que tem segundas intenções.

Depois disso, o vilão da novela Vai na Fé se prepara para tomar banho e decide esperar a esposa na porta do banheiro, mas Clara já está de banho tomado: “Theo, agora não…”, pontua ela. Porém , o personagem não desiste e coloca a esposa contra a parede: “Por quê? Marcou alguma coisa com a sua namoradinha?”, provoca o ex-amante de Kate (Clara Moneke).

Vai na Fé: Lumiar ( Carolina Dieckmann ) sabe segredo de Clara (Regiane Alves) (Fábio Rocha/Globo)

Mesmo contra sua vontade, Clara fecha os olhos e espera que ele a beije, mas o vilão decide mexer nos cabelos da esposa de forma carinhosa e começa a tirar o roupão: “A gente é casado. Eu sou seu marido, e você minha mulher. Eu sei que você fez isso de ficar com outra mulher para me provocar, para me trazer de volta. Funcionou. Eu sou seu”, diz o vilão. A cena termina com os dois na cama.

Vai na Fé: Theo (Emilio Dantas) e Kate (Clara Moneke) foram anamtes (Divulgação/Globo)

Este é o motivo de Clara revelar o seu segredo

Em Vai na Fé, Clara decide revelar que saiu com Helena por ter medo que Lumiar (Carolina Dieckmann) tenha já feito a fofoca sobre o assunto, já que ela conseguiu ver as duas juntas. Na cena, ela ainda fica surpreendida com a forma que o marido lida com o tema: “Eu achei que você fosse surtar”, diz a mãe de Rafa.

Theo avisa que só ficaria bravo se ela tivesse beijado outro homem, deixando a esposa revoltada: “Eu devia ter desconfiado. Como você é machista!”, dispara a personagem de Regiane Alves.

