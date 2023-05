‘Cunhada?’: Fãs vibram com encontro de Amanda, do BBB, e João Vicente de Castro

Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, esteve no evento de lançamento da Yves Saint Laurent, que aconteceu em São Paulo, mas além da festa, o que chamou a atenção dos fãs foi o encontro que a médica teve com João Vicente de Castro e Sabrina Sato.

Quem acompanhou os stories da paranaense conseguiu ver ela conversando com os famosos, mas, é claro, que a campeã da última temporada do reality show da TV Globo colocou uma música de fundo para ninguém saber o conteúdo da conversa.

Sabrina Sato e João Vicente de Castro e Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, conversam muito durante festa em São Paulo (Reprodução/@amandameirelles)

No entanto, era possível observar que todos estavam muito à vontade e sorridentes. Já no Twitter, os fãs de Amanda usaram a madrugada para comentar sobre o evento: “Acordei e a primeira coisa que vi foi o stories da Amanda com o João Vicente, tô tendo um passamento”, escreveu uma anônima.

Será que a Amanda já virou bródisisti com João Vicente? — melzinha 🤙🏻analisando (@ialmostdotv13) May 31, 2023

Uma outra seguidora da campeã do BBB 23 aproveitou o momento para falar que o ator João Vicente seria um cunhado para ela e deixou no ar que Amanda estaria vivendo um romance com Antônio Cara de Sapato, que também participou do reality show: “Mas é claro que o João Vicente vai tratar ela bem, a gente brinca mas ele é como um irmão para o Antônio, imagina tratar a cunhada mal”.

Ainda sobre o encontro entre Sabrina Sato, Amanda Meireles e João Vicente de Castro, alguns anônimos destacaram que o trio tinha que tirar fotos decentes para mostrar aos fãs e também que eles eram um grupo seleto no evento de luxo: “A Amanda conheceu João Vicente.. maior papo com ele e Sabrina Sato”.

João Vicente é um grande amigo do Xu. — Cristina Nunes (@MariaCr50320887) May 31, 2023

Fãs acreditam em romance entre Sabrina e João Vicente

Os ex-namorados Sabrina Sato e João Vicente de Castro apareceram juntos no evento da grife Yves Saint Laurent, que aconteceu nesta terça-feira (30), em São Paulo, aumentando a ideia de que eles poderiam voltar a namorar em breve, pelo menos, para os fãs.

A marca francesa reuniu celebridades no Hotel Unique, zona sul da capital paulista, para uma noite de luxo, glamour e muita beleza reunida.

A dupla, que namorou entre 2013 e 2015, posou para fotos e conversou muito. Mas, vale lembrar que mesmo separados eles se tornaram grandes amigos. Além de Sabrina e João Vicente, a festa reuniu outros famosos, como Felipe Ret, Ícaro Silva e Renata Kuerten.

