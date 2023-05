Com sessões de treino pesado na academia, Jojo Todynho surge com barriga de fora e dispara: ‘Para todos os dias, fé’ (Reprodução/Instagram @jojotodynho)

Jojo Todynho tem mostrado por diversas vezes sua dedicação a uma vida saudável. Aos 26 anos de idade, a cantora do hit ‘Que Tiro Foi Esse’ surgiu em uma selfie, com 20kg a menos do que quando começou sua rotina de exercícios.

“Para dias bons, sorrisos. Para dias ruins, paciência. E para todos os dias, fé!”, disparou a cantora na legenda de uma foto no Instagram, publicada na última terça-feira (30).

No registro, a cantora surge com um conjunto despojado, composto por uma camiseta com nó amarrado na cintura, deixando parte da barriga à mostra. Jojo também elegeu uma calça azul para combinar com o lookinho.

Com sua franja, a famosa exibiu os longos cabelos de luzes em selfie fazendo ‘biquinho’ em frente a um espelho de elevador.

Leia mais:

‘Um neném da vovó’

Ainda nesta quarta-feira (31), Jojo Todynho compartilhou um registro que ativou seu “modo fofura”. Em frente ao espelho, a cantora e nova estudante de Direito publicou uma foto sua com diversos emojis coloridos com ursinhos, borboletas e arco-íris. Na legenda, a famosa escreveu: “Um neném da vovó”. Em seus stories, a famosa compartilhou uma fota pronta para iniciar seus trabalhos de tarde para noite.

Jojo Todynho via stories do Instagram. (Reprodução/Instagram @jojotodynho)

Após publicar a foto, os fãs da cantora não hesitaram em fazer parte do momento de fofura. Diversos seguidores de Jojo deixaram mensagens de carinho e elogios à artista em sua publicação. Entretanto, a cantora chegou a excluir a publicação.

Além de “Princesa”, “Linda”, “Maravilhosa”, dentre outros elogios, confira alguns comentários na foto de Jojo:

“Sem palavras para a mulher que você se tornou. Me inspiro todos os dias em você.”

“Te amo, sua linda. Que Deus a leve a lugares altos!”

“Linda eu adoro você. Que Deus te abençoe sempre’.”

“Esta mulher além de linda é maravilhosa eu tenho a grande admiração por você. É uma mulher que tem potencial, uma mulher de fibra, uma mulher forte guerreira, isso eu admiro muito em uma mulher que não desiste das lutas assim fácil. Seria um prazer um dia de te conhecer pessoalmente.”