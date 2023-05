Com régua em mãos, Patrícia Poeta mede homem que estava na plateia do Encontro

Patrícia Poeta abriu o Encontro desta quarta-feira (31) abordando os principais assuntos da manhã, como o caso de uma pessoa que ficou presa em um buraco de 40 centímetros de largura. Mas, desta vez, a apresentadora não comentou apenas o fato.

Enquanto dava a notícia, a contratada da TV Globo resolveu medir um homem que estava na plateia. Com uma régua em mãos, Patrícia caminhou até o público que acompanhava o matinal nos estúdios da TV Globo, em São Paulo.

Já nas redes sociais, a cena acabou viralizando. No Twitter, um anônimo comentou o momento: “Do nada, a Patrícia Poeta aparece medindo um cara da plateia para ver se ele caberia dentro do buraco que uma jovem ficou presa”, escreveu ele.

A situação aconteceu quando Patrícia falava ao público que uma jovem de 22 anos, que foi dada como desaparecida, caiu em um buraco de quarenta centímetros no Espírito Santo. Segundo a apresentadora do Encontro, a moradora de Cachoeiro de Itapemirim, chamada Maria Cristina Simões, ficou cerca de trinta e seis horas no local.

Sarah Aline e Fred Alface são os convidados do Encontro com Patrícia Poeta (Reprodução/Globo)

Dada como desaparecida, familiares acionaram a polícia local após a jovem sair de casa na sexta-feira (26) e não voltar. Ela foi encontrada apenas no domingo (28), quando o corpo de bombeiros chegou ao local. Para retirá-la foi preciso usar uma escada de 10 metros e quebrar uma parede. Consciente, a jovem foi levada para um hospital da região.

Além das notícias do dia, Patrícia Poeta e Manoel Soares receberam o casal Sarah Aline e Ricardo Alface, do BBB 23, que contaram como está a vida e o relacionamento depois da participação no reality show da Globo, e também o cantor Beto Barbosa, que levou os seus principais hits ao palco do programa.

