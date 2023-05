Com prisão decretada por não pagar pensão, Douglas Costa, ex-Grêmio, ostenta vida luxuosa

Douglas Costa teve o pedido de prisão decretado pela Justiça de Porto Alegre após o jogador ser acusado pela ex-esposa, que reside no estado, de não pagar pensão alimentícia.

Contudo, mesmo nesta situação, o jogador que defende o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, leva uma vida luxuosa com a atual companheira Nathália Felix, conforme relatado pelo site ‘Extra’. Ele também chegou a atuar no Grêmio.

De acordo com o site, o profissional se casou com Nathália em 2021 e reside no exterior, onde o pedido de prisão não tem validade.

A residência do casal fica localizada em Los Angeles e possui sete quartos, dez banheiros e uma área de lazer completa com piscina e até campo de mini-golfe.

Já a mansão que Douglas possui no Brasil está à venda em Porto Alegre por R$ 22 milhões, segundo o Extra.

Entre a vida de ostentação do casal está incluso um safári na África do Sul em novembro de 2022, seguido por uma viagem à Bali, na Indonésia e depois Dubai.

Douglas tem dois filhos do primeiro casamento

O jogador tem dois filhos do primeiro casamento com Louise Ramos, que durou de 2014 a 2019.

O Terra informa que a decisão da prisão foi proferida pela 8ª Vara da Família de Porto Alegre, com duração de um ano.

A defesa do jogador entrou com recurso no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para reverter a decisão.

“Trata-se de processo que tramita em segredo de justiça; portanto, não comentamos os fatos. Confiamos na reversão da decisão em recurso dirigido ao Judiciário”, respondeu o advogado do jogador, Sérgio Queiroz, ao Correio do Povo.

