Chocolate com Pimenta: Celina precisou comprovar virgindade; relembre a cena

Em Chocolate com Pimenta, Celina consegue provar que é virgem e casamento com Klaus é anulado (João Miguel Júnior/Globo)

Na reprise de Chocolate com Pimenta, Celina (Samara Felippo) sempre foi apaixonada por Guilherme (Rodrigo Faro), mas acabou sendo obrigada a casar com Conde Klaus (Cláudio Corrêa e Castro) por dinheiro.

Mas, além disso, a jovem também precisa provar que é virgem para conseguir anular o seu matrimônio com o banqueiro e, finalmente, ter a esperança de um final feliz na novela da TV Globo. A cena polêmica vai acontecer nos próximos capítulos, quando o casamento será colocado à prova na justiça.

Na cena, Sofia (Patrícia França), que trabalha com Jezebel (Elizabeth Savalla) e com o Conde, e Guilherme, que é advogado de Ana Francisca (Mariana Ximenes), vão à júri ee conseguem provar que Celina nunca teve relações sexuais com o marido: “Eu ouvi o Padre Eurico e ele pode depor contra você. E ele tem certeza que o casamento não foi consumado”, diz a advogada.

Em Chocolate com Pimenta, Conde Klaus fica furioso ao desistir de seu casamento com Celina (Gianne Carvalho/Globo)

Quem também se une ao depoimento a favor de Celina é Aninha, que jura de pés juntos que pode provar que a amiga nunca dormiu com o vilão de Chocolate com Pimenta: “Se ficar provado que a moça nunca foi tocada por homem nenhum, ficará provado que não houve casamento de fato”, afirma a advogada de Jezebel.

Porém, Klaus também tem com quem contar. Sebastian (Tarcísio Filho) alega que o depoimento de Graça (Nívea Stelmann), que é irmã de Celina, também tem poder e uma confusão começa. Nesse momento, Sofia diz que vai chamar um médico para examinar se a jovem é virgem ou não.

Chocolate com Pimenta: Celina sobe na janela do quarto e tenta fugir com a ajuda de uma corda (Gianne Carvalho/Globo)

Como também defende o Conde na justiça, Sofia indica que o milionário diga a verdade e desista de levar o problema para um tribunal: “Ela será mais rápida e sem falatórios”, diz a personagem.

Com medo, Klaus não terá saída e aceitará assinar a anulação do casamento e Celina fica solteira novamente: “Assine senhor Conde, e deixe a Celina livre”, conclui Ana Francisca, protagonista de Chocolate com Pimenta.

