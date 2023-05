Casal de ex-BBBs vira piada ao revelar o nome da filha

O casal comemorou o anúncio do nome de sua filha. (Reprodução / Instagram)

O casal de ex-BBBs Kamilla Salgado e Elieser anunciaram em suas redes sociais o nome de seu segundo filho. Eles, que seguem juntos desde sua participação no Big Brother Brasil, já são pais de Bento e confirmaram para seus seguidores a chegada da segunda filha.

Conforme publicado pelo Terra, o anúncio foi feito pelo casal e compartilhado no Instagram, causando uma série de reações nos seguidores que consideraram uma forma “estranha” de anunciar o nome da bebê.

No vídeo, publicado pelo casal, Kamilla e Elieser aparecem acompanhados pelo filho, Bento, enquanto estouram balões que indicavam os possíveis nome da filha.

Enquanto dançam e estouram os balões ao som da música “My Girl”, é possível ver que os ifluenciadores optaram apenas por nomes mais tradicionais, como Beatriz, Luiza, Gabriella, Bianca e Isabella.

Anúncio do nome

Entre os nomes que aparecem nos balões, encontra-se o escolhido pelos pais: Victoria.

“V de Victoria!”, celebra Kamilla ao revelar a escolha para a câmera, enquanto dança animada com a novidade. Ao que Elieser completa: “É Victoria, Brasil!”.

“Vai ser uma vencedora, começando já pelo nome. Estamos muito felizes em contar para vocês o nome que achamos lindo e tem um significado muito especial! Vem Vitoria, estamos te esperando para completar a nossa família”, escreveram os pais orgulhosos.

Apesar de toda a alegria com a chegada da filha, os seguidores não perdoaram a forma com que os pais decidiram anunciar o nome da filha e, em pouco tempo, fizeram diversas piadas com o vídeo.

“Gente, que negócio mais sem sentido! Que dinâmica esquisita”, comentou uma seguidora do casal.

“O nome é bonito, mas a brincadeira foi super sem graça”, comentou outra.

“Não consigo zoar deles. Eu vejo que os dois são assim mesmo. Não fazem por biscoito, sabe? Só são sem noção”, finalizou outro seguidor.