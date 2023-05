‘Biscoiteira e fofoqueira’: conheça Livia Zaruty, influenciadora que criticou Giovanna Ewbank

Livia viralizou com um vídeo comentando sobre a reação de Giovanna Ewbank e sua filha ao novo filme da Disney. (Reprodução)

“Biscoiteira, fofoqueira, palmiteira, zumbeira, cozinheira, trancista, cantora, treteira, videomaker, empresária, apresentadora e uma nômade pelo mundo”, assim se define a influenciadora Livia Zaruty em um vídeo de apresentação publicado em seu canal no YouTube.

Conhecida por debater temas conectados com as questões raciais, Livia nasceu em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e ainda criança mudou para Vigário Geral. Em suas redes sociais, a influenciadora faz publicações consideradas “polêmicas”, onde busca debater sua opinião sobre temas que considera relevantes.

Após se envolver em uma polêmica criticando a postura dos participantes negros no BBB23, um novo vídeo de opinião publicado pela influenciadora acabou viralizando nesta semana. Na gravação, ela reage e critica a postura de Giovanna Ewbank ao expor a reação da filha após assistir ao filme “A Pequena Sereia”.

Para ela, a atriz e Bruno Gagliasso fizeram da adoção dos filhos um “investimento de décadas”, “utilizando a imagem dos filhos adotivos como uma forma de se promoverem e faturar”.

Ela rebateu as críticas

Após compartilhar sua opinião e receber diversas críticas sobre a forma como viu o assunto, Livia decidiu se pronunciar novamente e explicar que sua opinião é, na verdade, um reflexo da opinião de outras pessoas que “pensam da mesma forma”.

Conforme publicado pelo Metrópoles, em entrevista à coluna Fábia Oliveira, Livia reafirmou que sua intenção não é ofender o casal, mas sim verbalizar o pensamento de muitas pessoas no que diz respeito a exposição dos filhos de Giovanna e Bruno.

Leia também: ‘Afro money’: Giovanna Ewbank é acusada de ‘faturar’ com reação da filha a filme da Disney

“Fui clara e não falei nada ofensivo. Eu falei o que muita gente pensa, mas não pode dizer por que não são pretas. E os pretos que podem dizer foram ‘comprados’ por esse casal”.

“Não comprados com dinheiro, mas por meio de uma ‘aliança’. Existe um silenciamento, então eu saí da bolha, tomei coragem e falei. Verbalizei sobre uma situação que acontece há muito tempo”, revela Livia.

Ainda segundo Livia, esse conteúdo só viralizou por ter sido publicado no TikTok, mesmo assim ela não credita que poderá ser alvo de ‘danos diretos’.

“Acho que eles dois (Giovanna e Bruno) como militantes são os primeiros a entender como é delicada a exposição de uma criança adotiva preta. Não acredito que seja conveniente para eles causar danos à uma mulher preta periférica só por ela perguntar o que seria da vida deles sem duas crianças pretas para colocar de escudo”, finaliza.