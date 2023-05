Al Pacino será pai pela quarta vez aos 82 anos e namorada é 53 anos mais nova

Al Pacino, de 82 anos, será pai pela quarta vez. Segundo o site TMZ. A namorada do ator, Noor Alfallah, tem 29 anos e está grávida de oito meses. Ela é produtora de cinema.

De acordo com o site, or representantes do ator confirmaram a informação, mas não deram mais detalhes sobre o sexo ou o nome da criança.

A relação entre o ator e a mulher, 53 anos mais nova, teria começado durante a pandemia e apareçam em público juntos pela primeira vez em abril de 2022, em um restaurante de Los Angeles, Estados Unidos.

Al Pacino tem outros três filhos: Julie Marie Pacino, de 33 anos, fruto da relação com Jan Tarrant, e o casal de gêmeos Olivia Pacino e Anton James Pacino, ambos de 22, da relação com Beverly D’Angelo.

Segundo o site Page Six, a namorada de Al Pacino já namorou Mick Jagger.

Herança do Gugu se torna assunto quente nas redes após mensagens polêmicas dos filhos serem expostas

Gugu Liberato faleceu em 2019, aos 60 anos, após sofrer um acidente doméstico e passar dois dias hospitalizado em uma UTI, nos Estados Unidos.

Desde então, a herança tem sido disputada na Justiça, uma vez que a mãe dos seus três filhos, Rose Miriam di Matteo tenta ser reconhecida como união estável do apresentador para ter o direito a parte do patrimônio avaliado em 1 bilhão de reais.

Rosa, que é mãe de João Augusto, de 21 anos, e das gêmeas Marina e Sofia, de 19 anos, tem o apoio apenas das meninas na causa, enquanto o primogênito apoia que sua tia, Aparecida Liberato, mencionada no testamento, continue protegendo a fortuna.

Em acesso exclusivo aos bastidores do processo, o portal Veja revelou que as jovens apoiam a mãe com o objetivo de não carregar o rótulo de que foram geradas por “barriga de aluguel”.

Elas também pretendem que isso evite que o chef Thiago Salvático, que também luta na Justiça, tenha chances de ter a relação estável com Gugu reconhecida e acabe recebendo uma parte da herança.

