‘Achei que era o Michel Teló’: após fotos provocantes, fãs reagem a semelhança entre os irmãos

A semelhança entre os irmãos Teló chamou a atenção dos fãs do cantor Michel Teló e de sua cunhada, a também cantora Gabi Luthai. Após ela publicar algumas imagens provocantes acompanhada do marido, Téo Teló, diversos seguidores se espantaram com a semelhança entre Téo e Michel.

Conforme publicado pela CARAS, Téo Teló e Gabi Luthai apareceram juntos em uma série de cliques compartilhados por ela em celebração a proximidade do dia dos namorados.

Em meio a imagens de momentos quentes, ela reafirmou o relacionamento de amor e respeito que tem com o marido.

“Um mix de fotos nossas que eu amo porque o Dia dos Namorados está chegando e eu não tenho nenhuma dó de quem está solteiro (antes só do que mal acompanhada, amiga, lembra?)”, escreveu ela na legenda da publicação.

“Às vezes eu acho que vocês esquecem que a cantora de vocês é a mais apocalíptica, ‘since 2013′. Já fizeram planos para o dia 12? Me contem, que eu tô anotando ideias”, finaliza a cantora.

Semelhança entre os irmãos

Casados no cartório desde março de 2020, Gabi e Téo celebraram a união em uma cerimônia luxuosa para 450 convidados em 14 de setembro de 2022.

Na ocasião, cliques do momento foram compartilhados por Thais Fersoza, esposa de Michel Teló.

Apesar da beleza das fotos e da declaração de Gabi, o que não passou desapercebido pelos seguidores do casal foi a semelhança entre os irmãos Teló.

Com a publicação das imagens, alguns seguidores se espantaram e afirmaram até mesmo ter acreditado, por um momento, se tratar de Michel, e não de Téo, nas imagens,

“Que susto! Achei que era o Michel Teló”, comentou um seguidor, ao que outro completou: “Eu olhei mil vezes e ainda assim pensei que era o Michel Teló”.

Outros, mais conformados, revelaram que a confusão entre os irmãos não é de hoje: “Eu sigo vocês há anos e sempre acho que é o Teló nas fotos”.