A popularidade de Kate Middleton é algo “perturbador” para o rei Charles, que quer “atenção”

Na última semana, Kate Middleton surpreendeu a todos ao aparecer no Chelsea Flower Show, principalmente, por ter chegado literalmente horas antes do rei Charles e da rainha Camilla estarem lá. Como todas as atitudes da realeza geram burburinhos, naturalmente, isso levou à especulação de que ela estava tentando roubar os holofotes para ela durante a exposição de flores de alguma forma.

Apesar dessas especulações, o jornal britânico Daily Mail afirma que “Kate não estava competindo com Charles e Camilla, e que em geral o rei e a rainha a apreciam“. Apesar de dizer isso, o editor real Richard Eden observou que a extrema popularidade de Kate é “perturbadora” para o rei e rainha: “Agora que [Charles e Camilla] são rei e rainha, é um pouco diferente. Eles querem muita atenção para suas causas e as coisas pelas quais eles se sentem fortemente, então pode ser um pouco perturbador se eles não receberem essa atenção”.

Também no episódio da última semana da série Palace Confidential do Daily Mail, a editora real Kate Mansey insistiu que a princesa de Gales “não estava competindo” e que acha Kate Middleton “um grande modelo para a monarquia [e] para a família real”.

Mas, vale lembrar que, anteriormente, o príncipe Harry já havia afirmado que o rei Charles estava com ciúmes da cobertura da mídia focada em Kate, em seu livro de memórias Spare.

“Ele fez tanto quanto o pai queria que ele fizesse, e às vezes não era muito, porque o pai e Camilla não queriam Willy e Kate recebendo muita publicidade”, escreveu Harry em seu livro, afirmando também que William já foi “repreendido abertamente” por Charles e Camilla por “desviar a atenção deles [e] de suas causas”.

