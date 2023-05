Virginia Fonseca se emociona ao falar sobre 2 anos de Maria Alice: “foi planejada por Deus”

Feliz aniversário para Maria Alice! Nesta terça-feira, 30 de maio, a filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe está completando dois anos e a empresária, além de estar organizando uma super festa para a pequena, publicou um carrossel de fotos em homenagem a sua primogênita.

“Hoje minha Totoca Alice completa 2 anos de vida gente, como passou rápido… Maria Alice, você veio e pegou todos de surpresa, você chegou em um momento que eu estava completamente perdida, sem saber o que fazer e no exato momento que eu soube que viria você, minha vida se encheu de luz, sabedoria, força e felicidade!!! Maria Alice, você não foi planejada por nós, foi planejada por Deus!!! ”, iniciou Virginia em sua legenda.

A empresária colocou diversas fotos de Maria Alice, começando por uma em que ela tinha apenas 6 dias de vida e completando com algumas fotos de Maria Alice com a sua irmã mais nova, que acaba de completar 7 meses, Maria Flor, além de um vídeo em que a aniversariante do dia canta parabéns em inglês.

“Me encontro em lágrimas escrevendo esse texto p você… Você transformou nossa vida filha, pra melhor!!! Você é nossa alegria, nossa paz, nossa VIDA!!! Obrigada por ser exatamente assim, obrigada pelos sorrisos, gargalhadas, pelos beijos e abraços que você não gosta muito de dar, mas dá as vezes kkk e são os melhores!!!”, continuou Virginia na declaração em seu post do Instagram, e finalizando dizendo o quanto ama a pequena.

Os fãs e amigos encheram a publicação de comentários falando sobre a semelhança da filha mais velha com a influenciadora. “Virginia em miniatura ❤️ TE AMAMOS COTOCAAAAA”, comentou a sócia de Virginia, Samara Pink.

No domingo, 28 de maio, a influenciadora e empresária havia publicado um ensaio de fotos da sua filha mais nova, Maria Flor, em celebração aos seus 7 meses. Confira acima.

Leia também: