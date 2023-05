Vai na Fé: Namoro de Kate e Rafa vai terminar de maneira trágica; confira tudo

Em Vai na Fé, Kate (Clara Moneke) trocou Theo (Emílio Dantas) por Rafa (Caio Manhente), que é filho de seu ex-amante. Mas, o clima de romance entre eles está por um fio, já que tudo será revelado nos próximos capítulos da novela da TV Globo.

Em cenas que estão por vir, o garoto vai descobrir tudo e acaba ficando em choque. Rafa vai se afastar do pai e também da namorada, que será convidada para um jantar na casa do ex-amante e terá que conviver com a família toda. Mas, Kate não vai conseguir fingir costume durante o momento e acaba ficando muito desconfortável, o que será percebido pelo namorado, que no começo acha comum, afinal, ela está conhecendo os sogros.

Bomba sobre Kate vai afetar a vida de Rafa em Vai na Fé (Divulgação/Globo)

Mas, a bomba vem à tona e Rafa começa a ter uma crise de ansiedade e sairá desorientado pela rua sem rumo. Kate também não fica por cima nesta história e começa a desenvolver uma crise de ansiedade, já que sofrerá ameaças de Theo.

Quem também descobre tudo é Clara (Regiane Alves), mãe de Rafa e esposa de Theo. Ela fica chocada ao descobrir que sua nora, que é filha de Bruna (Carla Cristina Cardoso), foi amante de seu marido. Mas, desta vez, a mãe de Rafa não vai perdoar nada e exige que Kate se afaste do seu filho de uma vez por todas. Ela também colocará Theo para fora de casa pela traição, deixando o vilão pasmo.

Kate e Rafa vivem momentos difíceis em Vai na Fé (Reprodução/Globo)

Além dos atores citados, o elenco da novela Vai na Fé conta com Sheron Menezes, Samuel de Assis, Priscila Steiman, Carolina Dieckmann, MC Cabelinho, Mel Maia, Jean Paulo, Giuliano Laffayete, José Loreto, Renata Sorrah, Bella Campos, Jonathan Haagensen, Luis Lobianco, Elisa Lucinda, Claudia Ohana, Che Moais, Theo Parizzi, Jose Carlos Machado, Marcos Veras, Flora Camolese, Lucas Oradovschi, Orlando Caldeira, Bruno Padilha, Alan Oliveira, Tati Villela, Nego Ney, Laiza Santos e Waldo Piano, entre outros.

