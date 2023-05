“Segue estável”: filho diz que Sidney Magal deve deixar a UTI hoje

Internado no Hospital do Coração, em São Paulo, desde sexta-feira, quando assustou os fãs ao passar mal durante um show em São José dos Campos, o cantor Sidney Magal deve deixar a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) ainda nesta terça-feira, de acordo com seu filho, Rodrigo Magalhães.

“Ele segue estável, provavelmente, será liberado da UTI amanhã, mas segue em observação e ainda estão controlando a pressão”, disse Rodrigo nesta segunda-feira.

Durante o final de semana, o hospital divulgou um boletim afirmando que o cantor foi internado com um pico de pressão arterial, mas que já estava estável e continuaria internado para realização de exames.

No sábado, o próprio Sidney Magal gravou um vídeo e postou no Instagram para acalmar seus fãs. “Já tenho pressão alta há muito tempo eu me preocupei e achei que deveria correr para o hospital. Eles começaram a fazer exames, viram que não era nada grave, mas me pediram que fizesse vários exames para ficar tranquilo e continuar a temporada de shows por aí. Nós nos veremos muitas outras vezes ainda, se Deus quiser, e não se esqueça, aproveitando que eu estou no hospital ainda, o meu sangue ferve por vocês. Um beijo no coração”, disse,

PASSOU MAL NO SHOW

Magal, que tem 72 anos, cumpria mais um show de sua agenda no SESI de São José dos Campos, quando começou a passar mais e seguiu quase cambaleando para os bastidores, onde recebeu atendimento médico.

Apesar de ser retirado do palco e receber atendimento médico às pressas, ele surpreendeu seus fãs e tranquilizou o público ao se pronunciar no microfone: “Estou aqui atrás dando uma descansadinha porque minha pressão deu uma subida repentina. É isso que acontece aos 16 anos de idade, é normal”, brincou Sidney.

“Estou parado aqui tomando medicamento para normalizar e para mostrar que tudo está bem, inclusive o meu sangue. E eu vou mostrar que o meu sangue ferve por vocês”!