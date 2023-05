“Que coisa chata, hein”: Ana Maria Braga se irrita com comentários de Louro Mané no Mais Você

Reprodução Ana Maria Braga não estava com muita paciência com Louro Mané no matinal de hoje (Gshow)

Ana Maria Braga começou mais um programa matinal de hoje com um pensamento do dia daqueles: “Quem investe tempo amando, não perde tempo julgando”, além de ter Louro Mané cantando, já animando os espectadores.

Mas os momentos risonhos e agradáveis não duraram a manhã toda no Mais Você. Durante o programa de hoje, eles mostraram três tipos de receitas de frango frito, de diferentes nacionalidades. E o companheiro do programa de Ana, Louro Mané, não conseguia ficar quieto ao vê-la provando as receitas.

Quando Ana Maria provava a primeira receita, Louro Mané não conseguia se conter e ficava perguntando como estava, além de parecer querer provar o frango na hora. Foi então que a apresentadora soltou um comentário: “Que coisa chata, hein?”. Então Louro Mané respondeu: “E papagaio não fala demais mesmo?”, brincando com Ana.

Não foi só a apresentadora que se irritou com o filho de Louro José, os espectadores também comentaram sobre o falatório nas redes sociais.

Gente o Louro não cala a boca. 🙄 #MaisVoce — Ladó. (@maindeguepi) May 30, 2023

Durante todo o programa as dicas de preparo e novas receitas foram passando na tela. E, na terceira degustação de frango, Louro Mané continuou comentando sobre a apresentadora comendo e acabou irritando Ana novamente: “Para com isso, Louro”, pediu ela, acrescentando: “Eu vou engasgar aqui com esse olho gordo”.

Kaakkakaka a Ana puta pq o Louro não para de falar kkkkkkk aí ele "uai, eu sou um papagaio" kkkkkkkkk #MaisVoce — gyulianaᶜʳᶠ 💫 (@GyulianaTamires) May 30, 2023

Nas redes sociais, os espectadores não deixaram de comentar esses momentos desagradáveis entre os dois no programa de hoje. “esse insuportável do louro José fake não cala a boca, quer aparecer mais que a dona do programa”, comentou um internauta.

Enquanto outro concordou: “Gente, o louro não cala a boca”. Os internautas, além de reclamar, perceberam o incômodo que estava causando em Ana Maria, e seguiram tecendo comentários durante todo o programa.

Adoro que foda vez que eu tô na cozinha e tá passando Mais Você minha mãe fala: "A Ana Maria não tem paciência com esse Louro novo. Com o antigo ela tinha mais carinho" — Cuidado (@acucavempegar) May 30, 2023

Os memes de Louro Mané comendo outra ave também acabaram repercurtindo nas redes sociais, após Louro falar: “os pézinhos eu não tenho coragem, parece que estou comendo a minha espécie”.

🚨CANIBALISMO!

Papagaio de @ANAMARIABRAGA come frango à passarinho e choca a Internet. #MaisVocê pic.twitter.com/ocEGb3L0aR — Sidney Santos 🐻 🏳️‍🌈✊🏿 (@SidVirtu) May 30, 2023

