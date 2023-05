‘Preciso falar no microfone?’: Atriz vira piada durante conversa com Patrícia Poeta

Mariana Nunes esteve no Encontro com Patrícia Poeta e logo na entrada no estúdio da TV Globo acabou virando um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Tudo começou quando a atriz perguntou se precisava falar no microfone.

Ao vivo, Mariana, que está no elenco da novela Todas as Flores, entrou sorridente e muito aplaudida pela plateia: “Eu vou chamar agora ela, Mariana Nunes vem para cá! Olha que linda, gente”, disse Patrícia, que estava pertinho da entrada.

não sabia que era a nicki minaj que fazia a judite de todas as flores #encontro pic.twitter.com/SgAgis0AGj — bruno (@fazuellly) May 30, 2023

Ao chegar, a atriz estava muito empolgada e acabou cometendo a gafe: “Bom dia, Brasil! Tá boa? Eu preciso falar aqui no microfone?”, perguntou ela, que ouviu apenas um “precisa” da apresentadora do matinal.

A gafe não deixou nenhuma das duas constrangidas no palco do Encontro, e logo depois, Patrícia Poeta elogiou o trabalho feito por Mariana Nunes em Todas as Flores, que vive uma mãe solo. Já nas redes sociais, a fala da famosa virou motivo de piada entre as pessoas que acompanhavam o programa da TV Globo: “Gente, a convidada perguntando se é pra falar no microfone..aí fica difícil”, escreveu um.

eu só tô assistindo encontro por causa da Judite de todas as flores se ela não tivesse eu não estaria assistindo esse programa horroroso, desculpa ai gente hoje eu tô afiado kkkk terça-feira afiada #encontro — Rafael 🪸 (@rafaeloliver34_) May 30, 2023

Uma outra pessoa disse que a atriz, que interpreta a personagem Judith em Todas as Flores, estava na “vibe” do Encontro logo cedo, destacando a empolgação da convidada. Já um terceiro comparou a contratada da TV Globo com uma cantora americana: “Não sabia que era a Nicki Minaj que fazia a Judite de Todas as Flores”.

LEIA TAMBÉM: Fotos de Patrícia Poeta e Susana Vieira geram comentários polêmicos na web

A maravilhosa Mariana Nunes chegou no #Encontro 😍✨ pic.twitter.com/WcY7eQyTPf — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 30, 2023

Patrícia Poeta é fã de Todas as Flores

A apresentadora do Encontro acorda cedinho para apresentar o programa, mas mostrou aos seus seguidores que não perde a novela do Globoplay. Pelos stories, a apresentadora da Globo mostrou que é “viciada” em Todas as Flores, que está na reta final.

Ao zapear os capítulos foi possível ver que Patrícia assistiu todos os 80 episódios disponíveis e chamou uma amiga do Encontro para fazer uma revelação: “Tati Machado…o que é uma pessoa viciada em uma novela. Estava esperando dar dezoito horas para começar a ver os três capítulos de Todas as Flores. Gente, eu vou te contar”, disse a famosa.

LEIA TAMBÉM: Climão entre Patrícia e Manoel: Visita ao camarim deu o gatilho em Susana