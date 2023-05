‘Por dó': Aninha vai chorar muito antes de se casar em Chocolate com Pimenta

Nem na reta final de Chocolate com Pimenta, Ana Francisca (Mariana Ximenes) tem paz. Em cenas futuras, a protagonista da novela da TV Globo vai acabar precisando lidar com mais algumas situações desagradáveis ao conhecer sua futura sogra.

Na trama, Danilo (Murilo Benício) volta a se relacionar com Aninha e decide que é hora dela conhecer Elvira (Lucinha Lins), sua mãe, que não mora em Ventura, mas chega à cidade falando tudo aquilo que pensa sobre a nora e o relacionamento do herdeiro.

Antes do final feliz, os pais de Tonico (Guilherme Vieira) vão precisar lidar com muitos altos e baixos e a protagonista de Chocolate com Pimenta será chamada para ter uma conversa séria com Elvira, que está na igreja e acaba exagerando na dose.

Ana (Mariana Ximenes) e Danilo (Murilo Benício) se casam na reta final de Chocolate com Pimenta (Gianne Carvalho/Globo)

“Sabe porque o Danilo vai se casar com você? Por pena. Você não passa de uma pobre coitada que ele engravidou, agora viu o menino crescido e ficou assim, cheio de pena. Você devia se envergonhar, atrapalhar o futuro de um rapaz brilhante para que ele se case com você apenas por dó?”, avisa a personagem, que acaba humilhando Aninha.

A situação deixa Ana Francisca aos prantos, mas ela decide tirar tudo a limpo com o noivo, que não sabe de nada e fica surpreso ao ouvir as declarações da amada. Mas, Aninha avisa que tudo saiu da boca de Elvira: “Ela já está sabendo da história do nosso filho, o Tonico, e falou que você só está se casando comigo por dó, para não me deixar sozinha com ele”, conta a dona da fábrica de chocolates.

Chocolate com Pimenta: Filha de Ana Francisca e Danilo nasce depois do casamento (Reprodução/Globo)

Na cena de Chocolate com Pimenta, Danilo avisa que ela não precisa ter medo de nada e que ele está se casando por amor: “Vou provar para você que o meu amor é verdadeiro. Lembra-se das ameaças do meu tio de expulsar todo mundo do sítio porque nunca pagaram impostos? Pois é, eu retirei todas as minhas economias e paguei tudo”, responde o mocinho da novela.

Ao saber disso, Ana Francisca fica sem palavras e diz que ama Danilo: “Eu te amo e amo a sua família. Se vou me casar com você, preciso ter responsabilidades. De agora em diante sorria pra mim e não acredite nas histórias da minha mãe”, fala o rapaz.

