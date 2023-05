Plano de Manoel Soares e Susana Vieira que atingiu Patrícia Poeta e desagradou a Globo é exposto

A participação de Susana Vieira no “Encontro” rendeu mais uma polêmica que está sendo discutida das redes sociais desde a última terça-feira.

A atriz teria perguntado ironicamente se Manoel tinha alguma pergunta para fazer a ela, dando a entender que a única que fala no matinal é Patrícia.

No programa Melhor da Tarde, Matheus Baldi revelou que uma fonte contou que Manoel Soares teria induzido Susana Vieira a gerar uma tensão com Patrícia Poeta, induzindo-a a alfinetar a apresentadora pelas interrupções que é acusada de fazer com o colega.

Por trás das câmeras, alguém do programa afirmou que sempre acontece conversa nos bastidores do programa para que os participantes entrem ao ar mais entrosados. No entanto, Patrícia não pode participar dessa vez do bate papo, pois estava doente e chegou mais tarde.

Manoel fez a recepção sozinho e foi acusado de passar mais tempo que o normal dialogando com Susana.

“Recebi uma ligação que me trouxe essa informação. (...) A introdução estava demorando um pouco mais e aí essa pessoa me relatou que o clima era muito positivo, tava todo mundo muito alegre, mas a gente percebeu depois a Susana um pouco diferente. Quem teve a conversa foi só o Manoel”, explica Baldi, afirmando que a produção relata que Manoel reclamou com a atriz que está em escanteio no programa.

A partir desse diálogo, Susana teria tomado partido na briga e alfinetado a apresentadora sobre isso. Veja o vídeo completo que foi comentado pela apresentadora Cátia Fonseca, que criticou bastante a possível armação:

Anteriormente, Cátia já tinha falado sobre as dificuldades na TV com o avanço da Internet e as críticas recebidas por Patrícia Poeta.

“Também admiro bastante ela. Gosto muito do jeito dela, da sua naturalidade, mas estão pesando um pouco a mão com a Patrícia”, refletiu a apresentadora do “Melhor da Tarde” na Band.

