Paolla Oliveira revela quais são os planos sobre ter filhos com Diego Nogueira

Paolla Oliveira abriu uma caixa de ‘perguntas’ no Instagram na última segunda-feira (29) para tirar algumas dúvidas dos fãs sobre a sua carreira e vida pessoal.

Primeiro, a atriz, de 41 anos, disse que ensaia as falas de suas personagens com o parceiro Diogo Nogueira, que se mostra curioso com as histórias.

“É bem engraçado. Às vezes ele fica tão curioso. ‘Esse personagem é quem?’. Eu fico ‘amor, dá logo a fala’. Ele está pegando o jeito. Aguardem! Já, já vocês terão novelas com Diogo Nogueira... Brincadeira! Deixa ele cantando que está maravilhoso. Vai que ele queira que eu cante também. Vai dar ruim”, brincou Paolla.

Atriz fala sobre pressão de casar e ter filhos

A atriz aproveitou o momento para falar mais sobre a sua intimidade, dizendo sofrer uma cobrança pública para casar e ter filhos com Diogo. O casal está junto há dois anos.

“Procuro resistir à essas pressões, vivendo minha vida no meu tempo, do meu jeito. Essas decisões são muito pessoais, e cada uma de nós deve ter direito de decidir sobre o próprio ritmo, e sem pressão. O mais importante é a gente se sentir bem com as próprias escolhas. E já é uma missão e tanto! E se algo te incomoda, questione se realmente faz sentido para você ou se está fazendo só por pressão”.

Entenda o romance entre Paolla Oliveira e Nanda Costa a ser vivido em próxima série da Globo

A segunda temporada de ‘Justiça’ promete diversas cenas de tensão e novidades em sua estreia. Paolla Oliveira vai contracenar com Nanda Costa, de 36a nos, e ambas viverão um romance derivado de um crime, além de outros elementos que compõem o cenário caótico apresentado pela narrativa.

