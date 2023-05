Não é A Fazenda: Ex de Jojo Todynho está cotado para novo reality show

Muito se fala da ida de Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, para a próxima temporada de A Fazenda, que está prevista para estrear em setembro. Mas, o nome do influenciador digital também aparece na lista de outro reality show.

Além do programa apresentado por Adriane Galisteu, o militar também está cotado para ser um dos participantes da segunda edição do De Férias com o Ex: Celebs, reality de pegação exibido pela MTV Brasil. Segundo informações dos colunistas Leo Dias e Fábia Oliveira, do Metrópoles, Lucas estaria ao lado de outros famosos, como MC Gui e Brenda Paixão, campeã do Power Couple Brasil.

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, pode ir ao De Férias com o Ex: Celebs (Reprodução/@lucassouza_ofl)

O ex-participante de A Fazenda Lucas Gallete, o ex-BBB Manoel Rafaski e o influenciador digital Lucas Vrau também estão cotados para o reality show, que é uma dos produtos mais queridos do público da MTV.

O De Férias com o Ex: Celebs reúne dez solteiros conhecidos em uma mansão de férias, que fica em um paraíso escolhido pela produção do programa. Por lá, eles acabam se divertindo e beijando muito, mas também precisam lidar com o encontro de pessoas que já passaram por suas vidas e a DR é garantida.

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, vai voltar a trabalhar no Exército (Reprodução/@lucassouza_ofl)

Lucas Souza retorna ao exército

Mesmo sendo cotado para diversos programas de TV, o ex de Jojo Todynho resolveu contar uma novidade para os seus seguidores. Neste fim de semana, o ex-anônimo afirmou que o próximo ano vai marcar o seu retorno ao exército braisleiro: “Eu não iria falar da decisão que eu tomei. Eu iria deixar rolar mais um pouco”, começou ele.

“Em 2024 eu volto a ser militar da ativa. Em julho de 2024 eu volto a ser militar. Eu estou emocionado com isso, porque eu não posso antes. Eu tenho outros planos para este ano ainda. Foi para isso que eu nasci, é a minha vocação”, contou Lucas Souza, que estava no seu carro.

